Фейку уже 20 лет: в полиции прокомментировали вброс о распространении в Украине пробников с ядовитыми духами

В Украине кто-то "воскресил" давний фейк о том, что в почтовые ящики граждан якобы подбрасывают пробники с ядовитыми духами. На самом деле эта неправдивая страшилка уже распространялась в РФ, Казахстане, Израиле, Австралии, Малайзии, США в 2023, 2022, 2017, 2015, 2004 и в 2001 годах.

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Теперь фейк почему-то всплыл в украинских соцсетях. Особенно активно он передается от пользователя к пользователю в Viber, передает BBC News Україна.

Мол, в почтовых ящиках под видом рекламной акции люди находили бесплатные пробники духов известных брендов. Это будто бы происходило в Запорожье, Харькове, Хмельницком. Вдыхание аромата, как утверждают авторы фейка, "летальное" и якобы уже фиксировались смертельные случаи.

В конце поста обычно есть призыв распространять эту информацию дальше.

В комментарии BBC украинские правоохранители опровергли информацию о "яде" в пробниках. Не было зафиксировано ни одного случая отравления или смерти от духов в Украине, подчеркнули представители Национальной полиции. То же самое заявили в управлениях полиции Хмельнитчины, Харьковщины и Запорожья.

Копы предупредили: эта история фейк, но тем не менее любых подозрительных, неизвестных предметов (особенно в условиях полномасштабной войны) касаться нельзя.

Правоохранители призвали украинцев быть осмотрительными и не распространять непроверенные сообщения.

Фейку о ядовитых духах уже больше 20 лет

Утверждения о "яде" в пробниках парфюмов уже циркулировали по электронных почтах, в СМС, Facebook, WhatsApp и Viber жителей разных стран.

Примечательно, что в российских соцсетях обвиняли в подбросе образцов украинских диверсантов. После этого в МВД РФ официально опровергли случаи отравления, назвав это фейком, преследующим цель усилить чувство тревожности среди россиян.

"Друг работает в полиции. Нашли три трупа. Люди нюхают и умирают", – сообщение из соцсетей Тульской области России за 2015 год.

В израильских соцсетях в том же году утверждали, что духи подбрасывают арабы.

Интересно, что во всех этих сообщениях иллюстрацией служило то же фото с пробником духов, которое сейчас рассылают в Украине.

В Казахстане вместе с фейками о ядовитых духах распространяли снимки людей, которые якобы подбрасывали их. Казахские журналисты провели расследование и установили, что это изображения, созданные нейросетью.

В 2017-м панические сообщения о ядовитых ароматах получили популярность в Facebook в Австралии.

"Семь женщин умерли после того, как вдохнули бесплатный образец духов, который им прислали по почте…Правительство скрывает информацию от вас", – нагнетали неизвестные авторы фейка.

В 2013 году этой же историей пугали жителей Малайзии. Рассылку запустили в СМС и по электронной почте.

Сообщения с подобным текстом распространялись в Соединенных Штатах в 2001 году после терактов 11 сентября. Журналисты ABC News назвали это городской легендой и страшилкой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Сухопутных войсках Украины предупредили, что против лиц, распространяющих фейки о мобилизации, будут открывать уголовные производства. Военные пояснили, что ложная информация на эту тему подрывает доверие общества к государственным институтам и Силам обороны.

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