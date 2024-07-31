Фейк о ядовитых пауках в Украине распространили россияне: в Минздраве прояснили ситуацию

В сети начали появляться сообщения о якобы аномальном увеличении в Украине ядовитых пауков и, соответственно, росте числа пострадавших от укусов таких насекомых. Однако эта информация не только не соответствует действительности – это очередной российский фейк.

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Так утверждают в Центре противодействия дезинформации при СНБО, где верифицировали указанные сообщения в Министерстве здравоохранения. В последнем по этому поводу сказали, что "на болотах, похоже, очередное обострение".

В российских фейках утверждается, что якобы уже зафиксировано несколько смертей и многие находятся в больницах из-за укусов ядовитых пауков. Более того, россияне вновь вспомнили "американские биолаборатории", откуда якобы и "продвигается нашествие".

На самом же деле в июле зарегистрирован лишь один случай укуса каракурта, после которого пострадавший житель Одесщины обратился к медикам. Он находится в больнице и получает необходимую помощь, его состояние стабильное, заверили украинские медики.

В Минздраве, впрочем, не возражают: из-за аномальной жары этого года в Украине действительно активизировались пауки. Однако никаких летальных исходов не зафиксировано.

"Если вам вдруг "повезет" встретиться с ядовитым пауком, не паникуйте – просто обратитесь к медикам. Случаи, когда укусы ядовитого паука в Украине приводят к смерти, практически не случаются", – отметили в Минздраве.

К сожалению, в министерстве не объяснили, какие украинские насекомые считаются самыми опасными и к чему приводят их укусы. Так что это сделаем мы. В Украине всего четыре вида пауков с опасным для человека ядом.

Каракурты

Именно "Черные вдовы" самые ядовитые пауки Украины. Выделение их желез по убийственной силе в 15 раз превосходит яд гремучей змеи. Правда, эти существа не достигают по настоящему убийственных размеров: самка каракурта произрастает всего до 20 мм в длину, а самец – до 7 мм. Так что и яда у них для смертельного укуса не хватает.

Основной ареал их обитания – причерноморские степи, но жарким летом они могут мигрировать в более северные регионы степной и лесостепной зоны.

Укус каракурта вызывает судороги, удушье и тяжелое отравление (если токсин попадет в кровь и разойдется по всему телу). Через некоторое время (до 6 часов) человек начинает ощущать сильную боль в месте укуса, которая затем охватывает все туловище. Немеют ноги, ощущается нехватка воздуха, может появиться рвота. Симптомы обычно сохраняются до двух суток, затем наступает выздоровление.

Тарантулы

Этих "мохнатых" пауков трудно спутать с любым другим видом, ведь их размеры достигают 35 мм, а большое, мощное тело и лапки покрыты густой щетиной. Но это только устрашающий внешний вид. Тарантулы на втором месте наиболее опасных насекомых Украины, но их яд в 50 раз слабее, чем у каракурта.

Укусы тарантула не смертельны даже для детей, но сопровождаются резким ухудшением самочувствия. В месте проникновения яда возникает воспаление, моментально развивается лихорадка, повышается температура, набухают лимфоузлы. Человек испытывает все симптомы отравления – тошнота, слабость, боли в мышцах, которые могут длиться несколько дней.

Аргиопы

Эти пауки очень красивы: удлиненное брюшко и длинные вытянутые лапы покрыты яркими черно-желтыми полосками. Они наиболее часто встречаются в степи и приморской зоне, однако их можно встретить практически на всей территории Украины.

Аргиопы могут укусить человека, если тот по неосторожности попадает в паутину и случайно сожмет при этом паука. Его яд также не смертелен для людей, однако может вызвать аллергическую реакцию у тех, кто к ней подвержен. В других случаях на месте укуса развивается воспаление и нарыв.

Бурые пауки-отшельники

Бурые отшельники также небольшие по размеру: тельце достигает не более 7 мм в длину, а вместе с лапками – максимум 20 мм. Эти пауки могут поселяться в домах, выбирая для проживания редко посещаемые и сухие помещения.

Из-за маленького размера жевал укус паука, как правило, остается незамеченным. Через несколько часов в пораженном месте возникает опухоль и возникают признаки интоксикации. То есть, головная боль, слабость, головокружение, тошнота. Иногда ткани, пораженные ядом, омертвляются и начинают гнить. Но через несколько дней все проходит.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также активно распространяют фейки об атомной энергетике – якобы это опасно и не экологично, а кроме того не несет пользы. На самом же деле работа АЭС отнюдь не провоцирует выбросы вредных веществ в атмосферу. Оценить важность "атомки" нам помогла заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

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