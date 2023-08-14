Favbet передал 10 млн грн на закупку FPV-дронов в рамках проекта UNITED24 'Операция 'Единство'

Компания Favbet передала 10 млн грн совместному проекту фандрайзинговой платформы UNITED24, фонда "Вернись живым" и Monobank на закупку FPV-дронов с боекомплектом.

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Об этом говорится в сообщении организаторов проекта.

Сбор средств проходит в рамках "Операции "Единство". Цель – обеспечить украинское войско 10 тысячами FPV-дронов с боекомплектом на сумму 235 миллионов гривен.

10 тысяч FPV-дронов купят за границей, а в Украине оборудуют боевыми частями общей стоимостью 57 миллионов гривен. Закупать дроны-камикадзе, а также передавать их войскам будет фонд "Вернись живым".

"Мы ежедневно видим видео, на что способны FPV-дроны и какое значение они имеют в современной войне. Чем больше у нас будут такие дроны, тем ближе будет наша победа", - отметил основатель Favbet Андрей Матюха.

"Эта война – борьба технологий. Старлинки, морские дроны, системы ситуационной осведомленности, БПЛА – все это изменяет ситуацию на поле боя. Значение простых в использовании и недорогих дронов-камикадзе трудно переоценить. "Операция "Единство" – хороший пример совместной инициативы крупных игроков фандрайзинга ради общих целей. Мы уверены, что к нам присоединятся десятки украинских компаний и сотни тысяч доноров со всего мира", – говорит Михаил Федоров, Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины, Министр цифровой трансформации Украины.

Среди всех донаторов на дроны-камикадзе организаторы проекта разыграют специальные призы. Выиграть можно, к примеру, боевое знамя, поднятое в недавно освободившемся селе Пятихатки на Запорожье, встреча с посольствами UNITED24, 100 платиновых карт Mono, на трех из которых лежат 100 000 гривен и т.д.

Напомним, ранее компания Favbet приобрела 53 новых внедорожника для ударных рот "Армии дронов".