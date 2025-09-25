Favbet Foundation провел тренинг по спасению жизни для спортивного сообщества в Полтаве

В Полтаве прошёл очередной тренинг по программе Complex. Обучение первой помощи объединило 33 участников из местных спортивных школ и клубов. Программа стала частью большой инициативы Favbet Foundation и организации "FAST Первая помощь и спецподготовка", которые развивают культуру безопасности в украинском спорте.

Среди участников тренинга были представители Центра спортивной подготовки Полтавщины, ДЮСШ им. О. Бутовского, ЗОГ ДЮСШ "Колос", Национальной дефлимпийской сборной Украины, Полтавской областной организации ФСТ "Спартак", а также ФК "Ворскла". Они учились действовать в первые минуты после чрезвычайной ситуации, когда от правильных решений зависит человеческая жизнь.

Программа включала оценку состояния пострадавшего, алгоритм действий при критическом кровотечении, остановке дыхания и других состояниях. Участники прослушали теорию и отрабатывали навыки на практике.

"Мы привыкли, что тренер — это человек, формирующий характер и результаты. Но сегодня он должен быть ещё и первым, кто сможет оказать помощь в критический момент. Безопасность спортсменов лежит в основе развития спорта. Именно поэтому мы вместе с Fast запустили этот проект", — подчеркнул президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Программа уже охватила разные уголки Украины и собрала вокруг себя сотни участников. К тренингам присоединились ровенские спортсмены, национальная сборная по пулевой стрельбе в Виннице, биатлонисты Черниговщины, хоккеисты клуба "Морские волки" и студенты Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного.

Организаторы проекта целенаправленно движутся к своей амбициозной цели — до конца года привлечь к занятиям по программе Complex около 1800 участников по всей стране.

"Умение спасать жизнь должно быть базовым навыком для представителей спортивного сообщества. Не стоит объяснять почему. Именно такие знания мы стремимся дать каждому тренеру и спортсмену. Мы поддерживаем эту программу по всей стране. Полтава стала очередным шагом в нашей работе. Дальше — больше", — комментируют в Favbet Foundation.

Favbet Foundation появился в 2020 году по инициативе предпринимателя и мецената Андрея Матюхи. В основе работы фонда с самого начала была идея дать молодому поколению больше возможностей для развития. Команда активно инвестирует силы в развитие образовательной и спортивной инфраструктуры для молодого поколения украинцев.