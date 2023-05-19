Favbet Foundation передал защитникам Бахмута пикап, микроавтобус и два тепловизора

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одной из воинских частей Вооруженных сил Украины высокопроходной пикап Ford Ranger, микроавтобус Volkswagen Transporter Т5 и два тепловизора.

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Об этом фонд сообщил на своей странице в Facebook.

Автомобили и техника поступили в распоряжение подразделения, выполняющего боевые задания в районе города Бахмут и его окрестностях.

Автомобили оборудованы камерами ночного видения для безопасного передвижения воинов в ночное время.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 110 авто, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.