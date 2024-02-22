Favbet Foundation организовал бесплатные детские секции по футболу и баскетболу в Киеве

Благотворительный фонд Favbet Foundation в рамках инициативы "Сильнее вместе" профинансировал несколько бесплатных спортивных секций в Киеве, открытых для детей военнослужащих и вынужденных переселенцев.

Об этом говорится в сообщении фонда.

Среди первых, которые начали работу еще в прошлом году – секции по футболу и баскетболу в Центре физического здоровья населения "Спорт для всех", который находится в Деснянском районе столицы.

В настоящее время занятия в Центре посещают более 40 детей. Футбольному мастерству юных украинцев здесь учит Андрей Музыченко – старший тренер ФК "Выгуровщина" и опытный педагог.

"Инициатива Favbet Foundation дает ребятам возможность всестороннего развития. Дети могут не только учиться играть в любимую игру и расти физически, но и развиваться как личности, работать и взаимодействовать в команде для достижения общих целей. "Сильнее вместе" – прекрасный проект, что инвестирует в будущее наших детей", – говорит Андрей.

Баскетболом воспитанники Центра занимаются под руководством Татьяны Шаблинской – профессионального тренера по баскетболу, мастера спорта и многократной чемпионки Украины, которая в прошлом представляла нашу страну на соревнованиях в составе национальной сборной.

"Бесплатные секции от Favbet Foundation – уникальный проект, который привлекает детей к физической активности и популяризирует здоровый образ жизни. В это непростое для страны время он дает возможность психологической перезагрузки и физического восстановления", – говорит Татьяна.

"Сильнее вместе" – часть крупного проекта Favbet Foundation под названием "Клуб супергероев", раскрывающая суперспособности украинских детей. Кроме спортивного, в Клубе есть и два образовательных направления, IT Kids и "Сила в знаниях". Первый посвящен обучению детей базовым навыкам программирования, а второй – обеспечению школьников всем необходимым оборудованием для обучения и творчества.