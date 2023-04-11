Favbet Foundation обеспечит детей военнослужащих и переселенцев канцелярскими наборами

Благотворительный фонд Favbet Foundation запустил проект "Клуб Супергероев", в рамках которого предоставит вынужденным переселенцам и военнослужащим возможность получить бесплатные наборы канцелярских принадлежностей для своих детей.

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Об этом сообщили на Facebook-странице фонда.

"Помочь украинским детям найти и развить свои суперсилы – такова главная цель "Клуба Супергероев", начатого Favbet Foundation этой весной. Через ряд проектов Клуба фонд предоставляет возможности для построения успешного будущего тысячам малышей и подростков, ощутивших на себе влияние войны. Уже сейчас один из проектов "Клуба Супергероев" под условным названием "Сила в знаниях" позволяет всем вынужденным переселенцам и военнослужащим получить бесплатные наборы канцелярских принадлежностей для своих детей", – говорится в сообщении.

Для этого достаточно заполнить анкету. В фонде отметили, что в наборе есть все необходимое, чтобы ребенок мог "раскрыть свои суперспособности в обучении и творчестве".

"За последний год мы увидели, как велика пропасть между цивилизованным миром и страной-оккупантом, граждане которой не имеют ни четкой гражданской позиции, ни ценностей, ни критического мышления. Эту пропасть создают в первую очередь знания и образование, формирующие правильные ценности, позволяют строить успешное общество и влиять на политическую жизнь страны. Знание – суперсила украинских детей, от которой зависит восстановление и развитие нашей страны. Поэтому уже сейчас мы даем им дополнительные возможности для обучения и поощряем раскрывать собственные таланты", – отметил куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.