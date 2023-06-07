Favbet Foundation и ФК 'Колос' передали ВСУ два внедорожника

Благотворительный фонд Favbet Foundation и футбольный клуб "Колос" (Ковалевка) передали Вооруженным силам Украины два внедорожника высокой проходимости – пикапы Nissan Navara и Mitsubishi L200.

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Об этом Favbet Foundation сообщил на своей интернет-странице.

Отмечается, что на этот раз защитники Украины получили от фонда высокопроходимый пикап Nissan Navara, оборудованный камерой ночного видения. Авто немедленно отправлено на восток выполнять боевые задания.

Также подразделение ВСУ получило дооснащенный всем необходимым пикап Mitsubishi L200.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 120 авто, а также более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.