Фанк, рок и чувственная лирика: Cheev отыграл сольный концерт в Киеве

На днях в столичном Bel etage состоялся первый большой сольный концерт певца Cheev. Выступление музыканта в столице стало 17 в рамках всеукраинского тура "Гарно так", во время которого звучали не только супер хиты из дебютного альбома, но и новые композиции из будущей пластинки Влада: "Мечтаешься","Пазл", "Печаль", "Полночь", "Другой мир" и "Не тот герой".

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Сюрпризом для слушателей стала эксклюзивная премьера трека "Где моя любовь живет", релиз которой запланирован на 15 сентября.

Человечество и простота, открытость и безумная энергетика в сочетании с чувственным вокалом и пронзительными балладами – именно таким запомнился концерт Cheev киевскому зрителю.

"Друзья, я вам искренне благодарен за вчерашний концерт. Ваша энергетика – это что-то невероятное, я еще под впечатлением. Спасибо, что вчера мы были единственной энергией", – прокомментировал свое выступление Влад.