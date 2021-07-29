Facebook анонсировал создание новой соцсети на основе виртуальной реальности

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг анонсировал создание "метавселенной". Это будет совместное виртуальное пространство.

Планируется, что оно будет воспроизводить реальную вселенную в цифровом измерении. Это станет возможным с помощью виртуальных миров, дополненной реальности и интернета, пишет The Verge.

Цукерберг рассказал, что "метавселенная" будет доступна на гарнитурах виртуальной реальности, мобильных устройствах и игровых консолях. Он убежден, что это поможет улучшить взаимодействие людей.

"Вместо общения по телефону можно будет сидеть в виде голограммы на диване возле собеседника. Будет впечатление пребывания в одном месте, даже на расстоянии сотен километров друг от друга", – сказал создатель Facebook.

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Для этого будет собрана специальная команда, которая займется разработкой "метавселенной". Она станет частью группы виртуальной реальности Facebook Reality Labs.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнос опубликовал в Facebook пост о российской агрессии и пропаганде президента РФ Владимира Путина. Социальная сеть сперва удалила сообщение, но потом признала ошибку и вернула его на место.