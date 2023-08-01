'Евросолидарность' в Черкассах передала 60 колясок в единственный в Украине многоквартирный дом для людей с инвалидностью

"Европейская солидарность" и Благотворительный фонд "Команда победы" передали в Черкассы современные кресла в единственный в Украине многоквартирный дом для людей с инвалидностью.

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Об этом рассказала на своем Telegram-канале сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Здесь живет 40 семей людей на колясках, и дом сразу строился, учитывая особые потребности жителей. С коллегами из "Европейской Солидарности" и Благотворительного Фонда "Команда Победы" передали 60 современных колесных кресел людям, которые в них нуждаются. И ознакомились с работой Центра социально и физической реабилитации людей с инвалидностью "Перспектива" и пообщалась с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью", – пишет Ирина Геращенко.

Она также рассказала, что после полномасштабного вторжения в Черкассы приняли десятки таких семей.

"В Центре им предлагают реабилитационные курсы, есть театральный кружок, даже выигравший небольшой грант в УКФ, рядом открыли конный клуб иппотерапии. Его, кстати, тоже создали переселенки из Святогорска. Сейчас здесь живут 15 лошадей, несколько коз и овец и даже пони ", – пишет депутат.

Геращенко отметила, что с большой гордостью им показали небольшую швейную мастерскую, где производят маскировочные сетки. Несмотря на непростую жизнь, их новые знакомые искренне стремятся тоже помогать Армии. И это поражает.

"Договорились с активистами ОО "Союз родителей молодежи с инвалидностью "Перспектива", что наша молодежка организует для них курсы первичной медицинской помощи. Благодарю нашу черкасскую команду, которая волонтерит для ВСУ и помогает тем, кто в этом нуждается. Еще 150 современных колесных кресел на днях будут переданы больницам, военным госпиталям и реабилитационным центрам", – сообщила сопредседатель фракции.