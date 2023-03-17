''Евросолидарность'' о новом назначении Забродского: это будет способствовать успеху решающего контрнаступления

"Европейская Солидарность", из которой более двух с половиной тысяч членов партии защищают страну в рядах армии, приветствует решение о назначении Михаила Забродского на высокий пост в руководстве ВСУ.

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Де-факто в армию генерал Забродский, Герой Украины еще с 2014 года, легендарный командующий ДШВ и комбриг 95-й бригады, вернулся с первых же дней полномасштабного вторжения.

В партии заметили, что теперь настал момент, когда генерал Забродский должен в полной мере сосредоточиться на службе, усилить стратегический потенциал ВСУ и содействовать вместе с Валерием Залужным и другими военачальниками успеха решающего контрнаступления на русскую.

Коллеги уверены, что на фронте он сейчас действительно нужнее, потому что такие опытные и смелые воины как Михаил – на вес золота. Такими, как он гордилась бы любая команда.

"Поздравляем украинцев с этим назначением, потому что уверены, что генерал Забродский оправдает доверие и оправдает все наши лучшие надежды. Вполне естественно, что, согласно закону, Забродский складывает депутатский мандат, и в этом решении мы его также поддержим", – отметили в "ЕС".

"Европейская Солидарность" в свою очередь и дальше всем чем может на фронте и в тылу будет работать на победу.