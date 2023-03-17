"Евросолидарность" о новом назначении Забродского: это будет способствовать успеху решающего контрнаступления
"Европейская Солидарность", из которой более двух с половиной тысяч членов партии защищают страну в рядах армии, приветствует решение о назначении Михаила Забродского на высокий пост в руководстве ВСУ.
Де-факто в армию генерал Забродский, Герой Украины еще с 2014 года, легендарный командующий ДШВ и комбриг 95-й бригады, вернулся с первых же дней полномасштабного вторжения.
В партии заметили, что теперь настал момент, когда генерал Забродский должен в полной мере сосредоточиться на службе, усилить стратегический потенциал ВСУ и содействовать вместе с Валерием Залужным и другими военачальниками успеха решающего контрнаступления на русскую.
Коллеги уверены, что на фронте он сейчас действительно нужнее, потому что такие опытные и смелые воины как Михаил – на вес золота. Такими, как он гордилась бы любая команда.
"Поздравляем украинцев с этим назначением, потому что уверены, что генерал Забродский оправдает доверие и оправдает все наши лучшие надежды. Вполне естественно, что, согласно закону, Забродский складывает депутатский мандат, и в этом решении мы его также поддержим", – отметили в "ЕС".
"Европейская Солидарность" в свою очередь и дальше всем чем может на фронте и в тылу будет работать на победу.