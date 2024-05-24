Европейская федерация журналистов призвала немедленно освободить украинских журналистов из плена РФ

Требование немедленно уволить украинских журналистов, незаконно удерживаемых Российской Федерацией, единогласно поддержали делегаты Ежегодного собрания Европейской федерации журналистов.

Обращение предложено Национальным союзом журналистов Украины, членом ЕФЖ – организации, представляющей почти 300 тысяч журналистов Европы.

Об этом сообщил Сергей Томиленко глава в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ).

"Известная журналистка, член НСЖУ Ирина Левченко уже больше года находится в российской неволе. Дмитрий Хилюк россияне пленили, когда они пытались оккупировать Киев еще в 2022 году. Владислав Есипенко, Виктория Рощина, Ирина Данилович, Сервер Мустафаев… – это все фамилии журналистов, освободить которых у России безусловно", – призвал я с трибуны ЕФЖ, демонстрируя портреты заключенных коллег.

Текст обращения полностью:

Относительно немедленного увольнения украинских журналистов, незаконно удерживаемых Российской Федерацией.

В настоящее время по меньшей мере 28 ( уже по меньшей мере 30 по состоянию на 24 мая 2024 года) украинских профессиональных и гражданских журналистов находятся в неволе в результате произвольных задержаний, насильственных исчезновений или сфальсифицированных обвинений со стороны Российской Федерации. Многим журналистам предъявлены обвинения или назначены сроки наказания, не соразмерные их журналистской обязанности, которую они продолжали выполнять в условиях российской оккупации. Местонахождение некоторых журналистов до сих пор неизвестно, или их задержание не подтверждают российские власти, что делает невозможным малейший контроль за условиями содержания работников медиа.

Незаконно задержанные журналисты лишены не только права заниматься своей профессией, но и правовой защиты, определенной Европейской конвенцией по правам человека. В отдельных случаях журналисты подвергались или подвергаются пыткам, угрозам (в том числе угрозам расправы над родными), давлению и постоянному унижению их достоинства. Наши коллеги в местах неволи не получают должной медицинской помощи. Согласно международному праву, журналисты в зоне боевых действий являются гражданскими лицами, не могут быть взяты в плен и включаться в списки обмена пленными. Представители медиа должны быть безусловно уволены.

Но Российская Федерация, попирающая международное право, отказывается увольнять незаконно задержанных журналистов и применяет эти случаи для шантажа и запугивания независимых профессиональных и гражданских украинских журналистов на оккупированных территориях.

Ежегодное Собрание Европейской федерации журналистов призывает:

Европейская комиссия, правительства стран Европы:

• усилить дипломатическое и санкционное давление на власть Российской Федерации для немедленного увольнения всех незаконно преследуемых украинских журналистов;

• инициировать создание международного механизма увольнения украинских профессиональных и гражданских журналистов как гражданских лиц, незаконно задержанных Российской Федерацией;

• вместе с другими международными институтами и гуманитарными миссиями принять меры по установлению места пребывания украинских журналистов, пропавших без вести на оккупированной территории;

Руководство Международного Красного креста:

• проверить условия содержания всех украинских профессиональных и гражданских журналистов, незаконно задержанных Российской Федерацией; обеспечить им гарантированный доступ к медицинской помощи и предоставить публичный отчет общественности.

Членов Европейской Федерации журналистов:

• выразить солидарность с заключенными украинскими журналистами путем распространения информации об этих случаях в координации с Национальным союзом журналистов Украины.

Ежегодное собрание поручает Управляющему комитету ЕФЖ:

• обратиться непосредственно к соответствующим органам и учреждениям Европейского Союза или соответствующим правительствам стран Европы по поставленным вопросам;

• оперативно подавать предложения по внесению кейсов по поводу незаконно удерживаемых журналистов на Платформу Совета Европы для привлечения внимания и обеспечения реагирования на такие случаи.