"Еврокозаки пишут письмо американскому султану": сеть взорвалась мемами из-за знакового фото Зеленского с лидерами ЕС

В Киеве 24 февраля прошел саммит Support Ukraine, приуроченный к третьей годовщине полномасштабной российской агрессии. Там собрались лидеры Европейского союза, топ-чиновников иностранных государств, представители международных организаций и в целом союзники Украины.

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В свою очередь украинцы с юмором прокомментировали одну из фотографий, на которой президент Украины Владимир Зеленский в тесном кругу общается с европейскими лидерами. Поэтому OBOZ.UA собрал самые лучшие мемы и реакции пользователей.

Министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад опубликовал в соцсети X оригинальное фото, которое, по мнению наших граждан, имело "мемный потенциал".

"Нет безопасности Украины без украинцев, нет безопасности Европы без европейцев", – отметил Хаддад.

Среди украинцев это фото очень быстро завирусилось. К примеру, некоторые увидели сходство с картиной Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". В современных версиях она получила обновленное название – "Еврокозаки пишут письмо американскому султану".

Общественный деятель Тарас Шамайда назвал президента США Дональда Трампа не "султаном", а "г**доном".

Другие пользователи заметили, что Зеленский мог рассказывать какие-нибудь забавные истории, в неофициальной манере обсуждать вопросы денег, отношений с другими лидерами и государствами.

Отдельно украинцы пошутили в отношении президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, сравнившейся с "мамой".

Своя доля внимания досталась и Трампу, особенно на фоне его неоднозначных заявлений о "легитимности" Зеленского, Украину и звонках российскому диктатору.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 24 февраля, президент Зеленский выступил на саммите Support Ukraine. Он подчеркнул, что Украина должна обрести мир посредством силы и единства.

В Киев прибыли руководство Евросоюза и лидеры, представители правительств стран-партнеров Украины. Одной из целей их официального визита в третью годовщину полномасштабной войны стало стремление продемонстрировать украинцам поддержку в борьбе с РФ. Они обсудили вопросы мира, гарантий безопасности Украины и будущего коллективной безопасности, а также выступили с важными заявлениями.

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