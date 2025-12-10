Еврокомиссар Марта Кос посетила поврежденную обстрелами ТЭС ДТЭК

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос посетила тепловую электростанцию (ТЭС) компании ДТЭК, которая была повреждена в результате российских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что она осмотрела работы по восстановлению объекта, от которого зависит электроснабжение более одного миллиона украинцев.

"Я горжусь тем, что Европейский Союз делает свою часть работы, чтобы поддерживать работу энергосистемы Украины. Мы помогаем восстанавливать электростанции и заменять критически важное оборудование, в частности трансформаторы. Мы понимаем, насколько это жизненно важно для миллионов людей в Украине, которые зависят от электроэнергии для света и тепла зимой", – отметила Еврокомиссар.

Визит комиссара Кос имеет целью показать влияние российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и повысить осведомленность среди европейских партнеров о насущной потребности в финансовой и технической поддержке.

"Украина стоит перед критически тяжелыми неделями, поскольку Россия усиливает обстрелы гражданской энергетической инфраструктуры. Мы непрерывно работаем над тем, чтобы восстановить огромные потери на наших электростанциях, на сетях, шахтах и газовой инфраструктуре. Чтобы этой зимой обеспечивать Украину электроэнергией, мы зависим от солидарности и поддержки международных партнеров – оборудования, финансирования и средств ПВО. Я глубоко благодарен комиссару Кос за ее визит и за ту преданность, которую Европейский Союз демонстрирует по энергетическому сектору Украины", – добавил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.