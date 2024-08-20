Эвакуированные жители Сумщины получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В шелтерах в Сумах продолжается выдача гуманитарной помощи. Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова получают люди, которые недавно эвакуировались из Хотиньской, Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской громад Сумской области.

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Волонтеры, координирующие эвакуацию, говорят, что фронтовая ситуация в области сейчас сложна:

"Люди выезжают из 10-километровой зоны, потому что находиться там опасно из-за постоянных обстрелов. Учитывая все обстоятельства, помощь продуктами питания – необходимость в нынешней ситуации", – говорит координатор эвакуационных направлений Виталий.

Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

"Были очень сильные обстрелы, и мы с детьми поехали. Мы ничего не взяли из дома – только документы и самые необходимые вещи. Поэтому помощь очень важна, спасибо за нее", – говорит жительница села Большая Рыбица Миропольской громады.

С начала 2024 года Фонд передал Сумской области более 10 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.