Эвакуированные в Запорожье мариупольцы получили уже 6 тыс. проднаборов от Фонда Ахметова

Мариупольцы в Запорожье получили еще более тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Мариупольцы, которым удалось вырваться из заблокированного российскими войсками города и добраться в Запорожье, получили еще тысячу продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

Фонд доставляет гуманитарную помощь в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье уже вторую неделю подряд. Всего волонтеры союза уже раздали мариупольцам более 6 тысяч наборов с самыми необходимыми продуктами от Фонда, среди которых – мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

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"Продуктов, которые сейчас предоставляются, хватит на всех. Единственное, что нужно - чтобы люди к нам приходили и получали наборы. И, конечно же, нам нужно, чтобы закончилась война", – отметил руководитель представительства общественного союза "Зеленый центр Метинвест" Запорожье Александр Балаба.

Также вынужденные переселенцы ежедневно продолжают получать психологическую поддержку от Фонда Рината Ахметова: со взрослыми и детьми работают высококвалифицированные психологи, специалисты по кризисной психологии и преодоление травматического опыта.

Напомним, Фонд также оказывает гуманитарную помощь жителям столицы: в настоящее время жители Киева уже получили более 25 тысяч продуктовых наборов. В общей сложности помощь от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Эта помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.