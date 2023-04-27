Эвакуация, реабилитация и не только: в 'Метинвесте' рассказали о помощи своим сотрудникам во время войны

Несмотря на боевые действия, Метинвест эвакуировал из городов своего присутствия Мариуполя и Авдеевки около 20 000 жителей. Для этих людей компания подготовила более 6 000 мест временного проживания и обеспечила всем необходимым для начала новой жизни – центрами помощи и реабилитации, а также продуктами питания, товарами первой необходимости и работой. Об этом говорится в материале Форбса.

Видео дня

"В Запорожье и Каменском для сотрудников и их семей, а также других мирных граждан, которых удавалось вывезти из зоны боевых действий, Метинвест создал центры реабилитации и реинтеграции, где можно получить консультационную, медицинскую, психологическую помощь, а также найти жилье и работу на предприятиях компании", - говорится в материале.

Всего Метинвест трудоустроил на своих предприятиях в Покровске, Запорожье, Кривом Роге и Каменском более 6800 человек, выехавших с оккупированной территории. Для поддержки трудоустроенных переселенцев Группа запустила корпоративную программу "Дом для своих": в рамках этого проекта сотрудники Группы предоставляли жилье коллегам-переселенцам, а Метинвест компенсировал расходы.

"Важным направлением стала также забота о ментальном здоровье сотрудников и их семей. С этой целью сервис психологической поддержки "Метинвест - вместе!" предоставил более 3 000 групповых и индивидуальных консультаций. Любые вопросы сотрудникам помогает решить горячая линия", - акцентирует внимание издания.

Как известно, с начала полномасштабной войны Группа Метинвест оказала помощь почти 500 тысяч мирных жителей Украины. Для этого компания положила начало гуманитарному проекту "Спасаем жизнь", в рамках которого люди получили более 4 000 тонн товаров первой потребности, а больницы Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки и Каменского — медикаменты и оборудование почти на €250 000.