Жители Сум эвакуируются и на собственных авто: названо время окончания гуманитарного коридора

Во вторник, 8 марта, в Сумах проходит эвакуация горожан. Движение начала уже вторая колонна по маршруту гуманитарного коридора. Жители уезжают, в частности, и на собственном автотранспорте.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий, записав видеообращение. По его словам, организованная колонна отправилась в направлении города Ромны, там едут люди более чем из 50 стран мира (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Едут частные автомобили. Они двигаются в сопровождении автомобиля Красного креста. Все желающие смогут в дальнейшем уехать", – сообщил глава ОГА.

Видео дня

Он акцентировал, что окончательное время выезда из города Сумы – 19:30. После этого блок-пост на Роменской закрывается и уехать будет из Сум невозможно.

Живицкий напомнил, что режим тишины согласован до 21:00, однако для безопасности жителей максимально возможное время для выезда из города – именно 19:30.

Напомним, 8 марта заработал гуманитарный коридор для города Сумы. Украина объявила по маршруту из города режим тишины в период с 9:00 до 21:00. По состоянию на 13:15, выехать смогла только одна колонна, вторая, которая планировалась на 13:00, не уехала из-за того, что российские танки открыли огонь по направлению выезда из Сум. В настоящее время "зеленый коридор" в Сумской области действует, трасса спокойная.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российские оккупанты продолжают активно сдаваться в плен украинским защитникам. В понедельник, 7 марта, в Сумах это сделали сразу 14 российских солдат. Примечательно, что экипировка большинства оккупантов из прошлого столетия.