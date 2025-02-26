Этот 'Шахед' летел на Киев: Порошенко получил в подарок от зенитчиков, которым привозил дроны, подкованную 'добычу'

Военные одной из бригад, воюющей на границе Сумщины и других прилегающих территориях, привезли Петру Порошенко сбитый вражеский дрон-камикадзе. Смертоносная птичка, подстреленная зенитчиками, станет еще одним доказательством агрессивной войны РФ против мирного населения Украины, подчеркнул пятый президент.

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Об этом Порошенко рассказал в своем видео. Лидер "Евросолидарности" привез бойцам ТрО артиллерийский тягач DAF YA.

А недавно эта бригада вместе с другими подразделениями получила от Фонда Порошенко дроны и технику.

"Ровно неделю назад наша команда была на Сумщине, где усиливала техникой 106 отдельную бригаду ТрО. Ребята из подразделения ПВО этой бригады каждую ночь сбивают Шахеды, львиная доля которых летит именно на Киев. Они очень хорошо справляются Браунингами, авиационными пушками и ЗУшками. Ребята пообещали отблагодарить за ценный для них груз из FPV-дронов, ночных "Мавиков" и другой техники – привезти в подарок сбитый "Шахед", – рассказал Порошенко.

Ребята говорят – каждую ночь сбивают по 3-4 российских дрона-камикадзе. В общей сложности на их счету на этом участке фронта уже 240 сбитых "Шахедов" или аналогов. Залетают они с Курского направления и через Сумскую область летят на Киев и другие города.

"Увидеть целый "Шахед" – это редкость. Большинство разрываются в воздухе или на земле, а это удалось посадить. И это еще раз демонстрирует мастерство украинских бойцов", – говорит Порошенко.

"Порядковый номер этой гадости, подписанной как "Герань" – 16 088. Это значит, что более 16 тысяч дронов было выпущено россией по мирным целям на территории Украины. Это – доказательство, которое мы будем использовать для наших партнеров", – объясняет Порошенко.

Мы передаем 106-й бригаде артиллерийский тягач DAF YA, на котором будет размещена платформа для ЗУ или авиационной пушки. Ребята смогут приземлить еще больше этой гадости. Большая благодарность и уважение украинским ПВО, защищающим наше небо", – говорит Петр Порошенко.