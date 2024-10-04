"Это же сколько дронов можно купить": сеть взбудоражили кадры с наличными, которые нашли в шкафах и ящиках руководительницы МСЭК и ее сына. Видео

Украинцев возмутил масштаб коррупции, разоблаченной в Хмельницком в семье руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына, топ-чиновника местного ГУ Пенсионного фонда. За незадекларированные деньги – 6 миллионов долларов только наличными – можно было закупить технику для ВСУ, отметили в сети.

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Многих читателей Telegram-канала и Facebook-страницы нашего издания разозлил "бизнес" главы МСЭК на уклонистах. В ГБР подозревают, что мужчинам, которые хотели избежать службы, в Хмельницком областном центре медико-социальной экспертизы незаконно оформляли инвалидность.

Один из интернет-пользователей, комментируя горы денег, найденные дома у хмельницкой VIP-семьи, признал: людям, у которых зарплата 10 тысяч в месяц, увиденное "на голову не налазит".

"Фотка очень красиво описывает, что такое коррупция по-украински", "Это же сколько же дронов можно было купить", "По моему мнению, это человеческие слезы и боль", "Хорошо живут госслужащие", "Коллекционеры", "Всех этих гнид на строительство фортификаций", "Оборотни прожорливые", – пишут в соцсетях.

Некоторые поделились мнением, что реальные масштабы воровства и взяточничества еще более пугающие.

"Если потрясти таких руководителей в каждой области Украины, то не нужно будет поднимать налоги!" "Так это небольшая Хмельнитчина, а в центре там в десятки раз больше", – предположили комментаторы.

"Зачем сколько денег? Вторую жизнь не купишь, на тот свет с собой не заберешь", – указала читательница нашего Facebook.

Напомним: 4 октября Государственное бюро расследований рассказало о выявленном масштабном факте коррупции в Хмельницком. Дома и в кабинетах у чиновников нашли огромное количество наличных денег (если все перевести в доллары, выйдет $6 миллионов).

Следователи поделились своими впечатлениями. Они отметили, что находили наличку в жилище практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах.

Во время следственных действий женщина выбросила две сумки, набитые купюрами, в окно, но правоохранители заметили это.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Черновицкой области задержали правоохранителя, который помогал уклонистам сбежать из Украины. Начиная с июля 2024 года он на собственном авто довозил мужчин призывного возраста в одно из сел, граничащих с Румынией, а далее лично, пешком через лес, переводил через границу.

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