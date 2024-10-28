'Это уникальная вещь': Тарабарова в 'Блогер Кемпе' оценила путеводитель психологической самопомощи для детей, разработанный Фондом Рината Ахметова

Певица, композитор и автор песен, музыкальная продюсер, актриса Светлана Тарабарова посетила участников смены "Блогер Кемпа", организуемого Фондом Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны. В ходе встреч с детьми Светлана поделилась своими впечатлениями от путеводителя психологической самопомощи "Время заботы о себе", разработанного специалистами Фонда на основе практического опыта проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

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"Этот путеводитель команда Фонда Рината Ахметова разработала для всех нас. Я считаю, что это уникальная вещь. Когда ты прописываешь все свои ощущения, ты будто бы отделяешь хорошее от плохого. К примеру, в упражнении „Счастливые моменты" предлагается записать, что счастливого ты сегодня почувствовал и сделал. Прописывая такие моменты, ребенок снова их проживает, запоминает. И впоследствии, листая дневник, складывается ощущение, будто жизнь действительно счастлива. Ты ставишь акценты на правильные моменты – это тебя формирует", – делится Светлана.

Скачать путеводитель можно по ссылке.

Он содержит практические упражнения и техники, которые помогут детям справляться со стрессом, находить эмоциональную поддержку близких и обретать уверенность в завтрашнем дне.

Каждое упражнение в путеводителе разработано с учетом детской психологии и имеет целью не только научить детей преодолевать вызовы настоящего, размышлять над жизненными ценностями и целями, но и подготовить их к построению собственного счастливого будущего.

"Пиша, читая, с этим путеводителем дети проживают свой собственный опыт. Здесь есть слова поддержки: я верю в себя, я могу это сделать, я могу учиться и расти каждый день. У ребенка откладывается это внутри. И когда ему будет сложно, она вспомнит, что она может все. А для родителей это – путеводитель к внутреннему миру детей. Если научить ребенка записывать туда свои эмоции, и он позволит вам его почитать, вы сможете понять, где что пошло не так. Для вас это может стать колокольчиком, что нужно уделить больше внимания, пообщаться или обратиться за помощью. Это очень полезная и нужная вещь, за которую я хочу поблагодарить команду Фонда", – отмечает Светлана Тарабарова.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Мирный отдых детям Украины", около 5000 детей со всей страны отдохнули, оздоровились и получили психологическую помощь.

Для всех украинских детей и подростков Фонд Рината Ахметова реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные, психологические и мотивационные проекты. За 19 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше по ссылке.