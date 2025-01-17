'Это уникальная вещь': Фонд Рината Ахметова презентовал руководство психологической самопомощи для детей

Каждый ребенок в Украине получил психологическую или физическую травму в результате войны. Постоянный стресс и потери близких оставляют глубокий отпечаток на психике молодого поколения. В ответ на эти вызовы Фонд Рината Ахметова разработал уникальный путеводитель психологической самопомощи "Время заботы о себе".

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Это практическое руководство содержит упражнения и советы для детей, которые помогут им в игровой форме восстановить эмоциональное равновесие, справиться со стрессом и постепенно обрести уверенность в завтрашнем дне. Путеводитель психологической самопомощи для детей содержит следующие типы практик:

Релаксационные упражнения: техники самопомощи в стрессовых ситуациях;

Упражнения на понимание эмоций: календарь чувств и переживаний, упражнения на идентификацию и выражение эмоций;

Когнитивно-поведенческие упражнения: выявление и изменение отрицательных мыслей, формирование положительного мышления;

Упражнения на развитие самооценки: афирмации, составление коллажей, ведение дневника успехов.

Подборка была разработана квалифицированными психологами на основе 10-летнего опыта работы проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины". Авторами пособия являются практические психологи Людмила Ибрагимова, Юлия Крючкова и Ольга Фролова.

Своими впечатлениями от путеводителя психологической самопомощи "Время заботы о себе", разработанного специалистами Фонда, поделилась певица, композитор и автор песен, музыкальная продюсер и актриса Светлана Тарабарова.

"Этот путеводитель команда Фонда Рината Ахметова разработала для всех нас. Я считаю, что это уникальная вещь. Когда ты прописываешь все свои ощущения, ты будто бы отделяешь хорошее от плохого. К примеру, в упражнении „Счастливые моменты" предлагается записать, что счастливого ты сегодня почувствовал и сделал. Прописывая такие моменты, ребенок снова их проживает, запоминает. И впоследствии, листая дневник, складывается ощущение, будто жизнь действительно счастлива. Ты ставишь акценты на правильные моменты – и это формирует тебя. Это очень полезная и нужная вещь, за которую я хочу поблагодарить команду Фонда", – отметила Светлана.

Благодаря программе Ринат Ахметов – Детям маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн детей.

"Ринат Ахметов – Детям". Помощь, дарит завтра.