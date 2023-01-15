''Это существенно улучшит нашу работу'': военные получили от Порошенко комплексы БПЛА Poseidon

Пятый президент Украины Петр Порошенко посетил защитников и передал три комплекса БПЛА "Poseidon", изготовленных на шасси британского грузовика DAF. В совокупности это составляет девять БПЛА, станции управления, а также три специально переоборудованных автомобиля с кунгами. Бойцы уже прошли обучение на управление этими беспилотниками и получили сертификаты.

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Об этом сообщили на сайте Европейской солидарности. Подарки для военных Порошенко передавал лично.

"Три комплекса Poseidon – инновационная разработка, которую придумали технари "Дела Громад". В общей сложности — это 9 птичек. Кунги были созданы на основе наших DAFов. Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага. И это то, что требовалось военным. для эффективной работы – , чтобы русская горела в аду, чтобы то зло, которое сегодня убило украинцев в Днепре, было наказано", – подчеркнул Порошенко.

Военнослужащая ВСУ с позывным "Веда" рассказала, как проходило обучение операторов БПЛА: "программа очень насыщенная, режим ускорен. И сегодня, по сути, мы уже выпускники, получившие разрешение управлять такими крупными классными птичками", – сказала военная с позывным "Веда" ".

"Это достаточно интуитивный борт, который правильно и хорошо себя ведет в небе. У него хорошая камера, хорошая стабилизация. Он очень классно работает под средствами радиоэлектронной борьбы. Им удается выполнять задачи", - – развила военнослужащего.

"Я могу откровенно сказать, что столь мощный, столь технически продвинутый комплекс ко мне в руки попал впервые. Мне есть с чем сравнивать. Это существенно улучшит работу аэроразведки, корректировку артиллерии, корректировку огневого поражения", – говорит военнослужащий ВСУ с позывным "Кот" .

Боец поблагодарил за создание этой передачи армии таких современных технических средств борьбы. Мы очень благодарны людям, которые комплексно подошли к решению технических вопросов. Я имею в виду техническое решение базирования этого большого комплекса на грузовик, который позволяет оперативно добраться до места взлета. . Это – готовое решение", – также подчеркнул военный.

Комплексы передают 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка – это совместный проект с "Демсокирой", а также 17-й Криворожской танковой бригаде имени Константина Пестушка.

Стоимость трех комплексов превышает 45 млн. грн. "Я думаю, что уже в ближайшие дни они будут запущены в работу артиллерийской разведки, которая работает по всему фронту и значительно усилит возможности украинской арты бить русню", – убежден пятый Президент.

Порошенко отметил, что стремится к середине 2023 года, чтобы в Украине на вооружении было хотя бы 60-70 птиц. Соответственно 40 станций.

Военные говорят: поддержка в тылу, помощь волонтеров и благотворителей крайне важна для нашей совместной победы. "Важно поддерживать военных, в частности донатить. Эти птички, которые стоят за моей спиной – это огромная сумма средств. И мы, как обычные военные, не можем их сами приобрести. Поэтому нам нужны люди, которые продолжают ходить на работу, продолжают давать рабочие места, создавать добавленную стоимость и помогать нам. Только все вместе, только совместно мы добьемся победы. Поэтому должны продолжать и дальше быть украинцами – великой, светлой, классной нацией", – говорит "Веда".

Как сообщалось, 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это – комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров, отметил пятый Президент. Программа получила название "Глаза Арты".