'Это шанс восстановить руку': Фонд Рината Ахметова помог в лечении тяжелораненой жительницы Мирнограда

Оксана работала на шахте в Мирнограде. Заступила на рабочую смену, когда начался вражеский обстрел. Медикам удалось сохранить руку женщины, но выздоровление еще впереди. Фонд Рината Ахметова помог в лечении Оксаны, профинансировав необходимые для восстановления кости материалы.

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"Я благодарна Фонду Рината Ахметова, что не отказали и помогли с пластиной для операции. Сама заплатить за нее я бы не смогла, а это возможность продолжить лечение. Правая рука основная, а я ее ни поднять, ни согнуть не могу", – говорит Оксана.

Взрыв, пыль, камни, боль и рука, которая висит как на волоске – таким запомнила Оксана самый страшный момент в жизни. Когда услышала, что руку придется ампутировать, стала упрашивать медиков не делать этого.

"Врач ничего не ответил, просто сделал наркоз. А когда я пришла в себя, медсестры сказали: "Потрогай, рука на месте"", – вспоминает Оксана.

Позади Оксаны и много сложных хирургических вмешательств, и эвакуация в другой город. О дальнейших планах она говорит с осторожностью.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов. Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации уже более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).