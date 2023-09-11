"Это просто бомба-ракета-петарда!" В Украине создали ударный FPV-дрон
инистерство обороны Украины предоставило допуск к эксплуатации отечественному ударному FPV-дрону модели KH-S7. БПЛА предназначена для поражения различных статических и динамических наземных целей.
Об этом говорится в материале АрмияInform. Представитель производителя Вадим рассказал, что у этой разработки хорошие показатели по грузоподъемности, дальности сигнала.
"Дрон цифровой, который дает FullHD качество изображения и помогает проводить доразведку во время миссии. KH-S7 несет штатно полезный вес в 1 килограмм на расстояние 7 км, мощности хватает и на большее, но есть много условий. Максимально на KH-S7 ребята долетали и на 9,5 км", – отметил он.
Представитель производителя подчеркнул, что акцент в разработке был сделан на надежности и мощности, все ее детали – от лучших производителей мира, поэтому этот дрон действительно "рабочая лошадка". Военные на передовой дают о нем положительные отзывы. Для опытных операторов этот БПЛА очень легок в управлении.
"И очень приятно от операторов в войсках слышать фразы после попадания, когда они работают с нашим дроном: "Это ТОПчик!", или "Это просто бомба-ракета-петарда". Потому что у нас действительно ТОПовая модель – от эргономики пульта, мощности моторов к качеству самой системы и большому количеству мелочей, которые в сумме дают большую дальность, маневренность, запас батареи, грузоподъемность и точность", – рассказал Вадим.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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