'Это не билет в один конец': Ходжес считает, что Украине нужно привлекать в армию молодежь

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что в Украине нужно снизить призывной возраст. Он сказал, что понимает, почему страна оберегает молодежь, однако отметил, что правительство должно завоевать доверие украинских семей.

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В интервью изданию "Громадське" американский военный сказал, что в большинстве стран мира на военную службу можно поступить с 18 лет. В то же время, считает Ходжес, власти Украины стоит дать украинцам уверенность, что они не окажутся на поле боя без соответствующей подготовки и вооружения.

Он напомнил об отголосках советской армии, где с солдатом "не обращались, как с человеком".

"Это работа правительства, а не военных, – завоевать доверие украинских семей. Украинцы должны знать, что служба в армии во время войны – это не билет в один конец, что их жизни ценят и оберегают", – заявил американский генерал.

Также Ходжес считает, что в Силы обороны Украины стоит активнее привлекать женщин, ведь для них в армии есть достаточно работы.

Кроме того, он отметил, что за границей есть много украинцев, как мужчин, так и женщин, и считает, что так не должно быть. В других странах должны находится только те, кто не может помочь Украине бороться.

"Но опять же, это работа украинского правительства – заслужить доверие украинцев и убедить в том, что их помощь сейчас крайне необходима, а их жизнь имеет наивысшую ценность для государства", – добавил он.

Напомним, что накануне советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что мобилизационный возраст до 18 лет в Украине не планируют снижать. Его заявление прозвучало на фоне растущей в соцсетях паники из-за якобы намерения снизить порог мобилизации, чтобы на военную службу можно было призывать военнообязанных, достигших 18-летнего возраста.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский ответил на призывы партнеров мобилизировать в ВСУ больше людей. Он отметил, что сейчас в Украине не полностью обеспечено надлежащее вооружение в уже существующих бригадах.

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