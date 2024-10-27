Это наше оружие и наш щит: Порошенко назвал украинский язык неотъемлемой частью обороноспособности государства

Петр Порошенко по случаю Дня украинской письменности и языка напомнил, насколько важным оказался государственный язык во времена полномасштабного вторжения. Он назвал украинский язык неотъемлемой частью обороноспособности Украины.

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Об этом Порошенко написал в соцсетях.

"Язык – наше оружие, язык – наш щит. Уверен, вы много раз слышали первую часть этого изречения, но мало задумывались над значением второй. Помните, как нам язык помог в первые дни полномасштабки? Тогда на блокпостах стоило спросить о "пулянице", а на некоторых даже упоминали "Укрзализныцю" и "клубнику", – отмечает пятый Президент.

"Без преувеличения 24 февраля миллионы взяли наш язык на вооружение. По-украински оккупанты услышали: "Долой с нашей земли!". Язык стал оберегом от российского ИПСО и "соседей" в посадках. И без преувеличения — тем автоматом и броником, которые миллионы надели на себя впервые", – пишет Порошенко.

Так было и в 2014, но тогда не все понимали угрозу. К сожалению, не все ее понимали и в 2019 году. Тогда мы приняли закон о языке. Услышали многие критики и ненависти, но не отступили. Язык должен был укрепить нашу обороноспособность", – объясняет Порошенко.

"Сейчас, идя по улицам Киева, Одессы и Николаева, все чаще слышишь и видишь украинский. С фасадов построек исчезают старые названия, а с ними – следы русской империи, совка и грязь пропаганды. Мы помним и гордимся собственными героями – воинами, учеными, художниками. Язык — наша броня, которая крепнет каждый раз, когда мы ею общаемся, пишем, творим, мечтаем. И любим", – пишет Петр Порошенко.