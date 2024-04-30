Это наш вклад в Победу: Порошенко показал, куда он потратил более 400 млн.

Фонд Порошенко вместе с волонтерами ОО "Дело Громад" покупает не только технику и оружие для фронта, но и финансирует производство необходимых в войсках модулей – командно-штабных пунктов, передвижных мастерских, шиномонтажов и бытовых комплексов. Все это производят украинские предприятия в разных городах. Сумма, вложенная в производство техники для ВСУ с начала полномасштабного вторжения, уже превысила 400 млн. грн. А объемы помощи фронта – тысячи дронов различных модификаций, сотни грузовиков, бронемашины, строительная техника, боеприпасы и снаряжение – превышают 5 млрд грн.

Об этом рассказал Петр Порошенко в своем видеоотчете. По его словам над разработкой каждого нового модуля работает команда инженеров, логистов и конструкторов.

Команда тщательно изучает потребности военных и особенности работы в полевых условиях. Именно поэтому каждая единица техники – не только функциональна, но удобна и комфортна для военных. Здесь продумывают каждый пустяк – от крепкой кофеварки до индивидуального сейфа для вещей. Инструменты в передвижных мастерских – новые, технику обязательно обеспечивают автономным питанием – генераторами или зарядными станциями в зависимости от потребности и условий работы.

"Некоторые идеи пытаются копировать другие фонды, некоторые из этих проектов не реализует больше никто в Украине, но их очень ждут наши воины", – говорит Порошенко. Он показывает каждый вагончик – снаружи они как бы похожи. Но внутри – разная утварь в зависимости от назначения. Командно-штабные пункты операторов БПЛА оснащены так, чтобы можно было планировать и осуществлять разведку или атаки.

Для экипажей новейших РЭБ-систем "Ай-Петри СВ" тоже созданы все условия, чтобы оперативно развернуть работу и оперативно изменить дислокацию. "Пункты управления Ай-Петри и Посейдонами – место, где выполняют свои боевые задачи операторы наших самых современных технологических разработок. В общей сложности изготовили уже 32 штуки", – говорит Порошенко.

"Это наш знаменитый ПАРМ – передвижная авторемонтная мастерская. Это от первого чертежа наших конструкторов сделано нашей командой. Как и шиномонтаж. Он позволяет сегодня не гнать автомобили для того, чтобы "переобуться" за 400-500 км, а непосредственно на линии фронта любые типы шины и колес мы "переобуваем". Сегодня зам по тылу, механики просто молятся об этом", – говорит Порошенко. Таких мастерских для фронта сделали уже 60, и спрос на них стабилен.

"Шиномонтаж — уникальный проект, позволяющий возвращать к жизни и быстро переобувать грузовики и боевую технику, в частности, КрАЗы, КамАЗы, УРАЛы и Хамви. В общей сложности изготовили вместе с харьковскими партнерами 5 штук", – рассказывает Порошенко.

Стирально-душевые комплексы – абсолютный хит на фронте. Потому их уже изготовили 165 единиц. Здесь есть баки для воды, твердотопливный котел, быстро нагревающий воду, душевые точки, а также стиральные и сушильные машины. Ток обеспечивает мощный генератор. Такой бытовой бокс при необходимости легко перевозить. "Только на эту программу мы потратили уже более 130 млн. Вы можете посмотреть, как все выглядит, хочу напомнить – две стиральные машины, две сушилки, котел, умывальник, полтора куба воды, генератор, насос. А это значит, почти 200 тысяч военнослужащих еженедельно имеют возможность постирать, принять душ, обеспечить чистоту, здоровье и хорошее боевое настроение для того, чтобы мочить врага", – не скрывает эмоций Порошенко.

Еще один проект – мобильная столовая – создан, чтобы обеспечить достойные условия для солдат, разработанный по заказу бойцов, которые постоянно находятся в полевых условиях и должны часто переезжать. Всего изготовили уже 3 таких вагончика.

А мобильные штабные пункты, которые начали делать по просьбе военных летчиков, уже изготовили 6 единиц.

"Это наша гордость и наш вклад в Победу. Продолжаем работать и расширять производство. Ведь в этот отчет не попали наши новые разработки: ни "Ай-Петри", ни действующие боевые модули. Благодарю наших воинов и наших волонтеров, которые вовсю приближают Победу", – говорит Петр Порошенко.