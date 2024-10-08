'Это как подушка безопасности': Фонд Рината Ахметова помог проднаборам семьям с детьми в прифронтовом Славянске

Несмотря на жестокие массированные обстрелы, в Славянске становится детали больше детей: в город эвакуируются люди из тех населенных пунктов Донецкой области, где теперь ведутся бои. Для семей с детьми, которые живут в Славянске, Фонд Рината Ахметова передал две тысячи продуктовых наборов. Выдача уже завершена.

Видео дня

"Для людей важно, что их поддерживают в трудную минуту. Эта помощь для многих – подушка безопасности", – говорит Элеонора, главная на пункте выдачи в Славянске.

"Это очень большая помощь. Мы сами и хлеб печем, детям печенье и булочки – мука всегда выручает. Крупы тоже нужны – взял и сразу приготовил", – говорит мама троих детей Татьяна.

По словам Николая Осиченко, посла Фонда, руководителя Мариупольского телевидения, жизнь на Донетчине напряженная и опасная, и Фонд Рината Ахметова продолжит поддерживать нуждающихся в помощи.

С начала полномасштабной войны Фонд направил 380 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.