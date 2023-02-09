'Это дань уважения Украине и ее народу': Макрон наградил Зеленского орденом Почётного легиона. Видео

Президент Франции Эммануэль Макрон вручил высокую награду главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Из рук французского коллеги президент Украины получил орден Почётного легиона.

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По словам Макрона, такая награда является данью уважения Украине и всему ее народу. Об этом говорится на странице президента Франции в Twittеr (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Макрон отметил, что во время войны против страны-агрессора России, украинский президент проявил мужество и целеустремленность в борьбе за независимость и свободу страны.

"Дань уважения Украине и ее народу. Низкий Вам поклон, дорогой Владимир, за Ваше мужество и целеустремленность", – отметил Макрон в своем Twittеr.

Стоит отметить, что орден Почетного легиона является высшей наградой во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал формулу мира, предложенную Украиной для окончания войны с государством-террористом Россией. Он подчеркнул, что Киев может рассчитывать на помощь Парижа в установлении справедливого мира.

Ранее сообщалось, что Зеленский после визита в Лондон прилетел в Париж для встречи с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Главы Германии, Франции и Украины проведут трехсторонние переговоры. Все детали – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "унижать" Россию – опасно, а его слова о том, что российскому диктатору Владимиру Путину необходимо "сохранить лицо" стали мемом, прошло менее года. Однако за это время Макрон существенно изменился.

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