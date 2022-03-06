'Эта война развязана преступным режимом': на видеосервисах в РФ начали транслировать антивоенную агитацию. Фото и видео

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В России на видеосервисах Wink и ivi включили антивоенную агитацию. Ее транслировали вместо показа Первого канала, России 24, Москвы 24 и других.

Трансляция показывала только картинку с надписью ''Мы обычные граждане России. Мы выступаем против войны на территории Украины. Россия и россияне против войны".

Также там была надпись – ''Эта война развязана преступным, авторитарным режимом Путина от имени простых россиян''.

Видео дня

Также были прерваны трансляции пропагандистского телеканала RT во Франции.

Антивоенную пропаганду включили на спутнике [email protected]°W вместо канала RT France.

Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 24 февраля по 6 марта на прошедших в российских городах митингах против войны в Украине задержали уже 4847 человек.