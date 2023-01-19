Эстония передает Украине крупнейший пакет помощи тяжелого вооружения: получат ВСУ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о передаче Украине крупнейшего пакета помощи тяжелого вооружения на общую сумму 113 млн евро. Таким образом, общая военная помощь в Украине составляет более 1% ВВП Эстонии.

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Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте. Пакет военной помощи в этот раз состоит из гаубиц, боеприпасов, средств артиллерийской поддержки и гранатометов.

"Это то, что просила Украина", – отметила Каллас.

Она добавила, что весь мир хочет, чтобы война закончилась, но Россия дала четкий сигнал, что хочет ее продолжать. Несмотря на потери в живой силе и технике, на складах в стране-агрессоре есть еще тысячи танков, бронемашин и артиллерийских пушек, которые Кремль готов бросить на фронт.

Кроме того, РФ обладает огромной рабочей силой и продолжит мобилизацию сотен тысяч россиян. Россия также увеличила нагрузку и мощность своей промышленности.

"Вот почему все трансатлантическое сообщество должно делать больше и оказывать военную помощь в большем масштабе и быстрее, чтобы обеспечить победу Украины. Давайте посмотрим на наши запасы и обеспечим, чтобы наша промышленность производила больше и быстрее. Российская агрессия имеет цену для всех нас, – цену которую мы платим в евро, а Украина платит человеческими жизнями", – резюмировала премьер-министр Эстонии.

Напомним, Администрация президента США Джо Байдена уже в конце этой недели может объявить о дополнительной помощи Украине. Пока что в Белом доме не раскрывали подробности будущего пакета помощи.

В то же время Франция рассматривает возможность отправки в Украину собственных танков Leclerc. Это может ускорить положительное решение Германии по поставке нашему государству танков Leopard 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Британии вместе с 14 танками Challenger 2 и САУ AS90 передаст Украине две сотни единиц бронетехники. Это вооружение является частью рекордного пакета помощи от Лондона Киеву, о котором было объявлено 16 января.

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