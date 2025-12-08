Есть три основания: как можно обжаловать решение ВВК

Решение военно-врачебной комиссии (ВВК) может обжаловать сам военнообязанный. Существует три основных основания для такого шага, два из которых касаются здоровья того, кто проходил ВВК, а третье – документов.

Об этом рассказал юрист Владислав Дерий на портале"Юристи.UA". Он объяснил, какие есть главные основания для обжалования решения ВВК.

По словам юриста, военнообязанный имеет полное право обжаловать решение военно-врачебной комиссии, если считает его некорректным. При этом само обжалование может происходить как в досудебном, так и в судебном порядке.

Три основания для обжалования

Первым основанием юрист назвал ошибки в оценке состояния здоровья военнообязанного, сделанные врачами ВВК.

Вторым основанием является неправильная диагностика во время военно-врачебной комиссии.

Третье основание для обжалования решения ВВК не имеет прямого отношения к самому военнослужащему. Как подчеркнул юрист, обжаловать заключение комиссии можно также тогда, когда было зафиксировано неправомерное использование нормативных документов или медицинских протоколов.

