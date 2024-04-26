'Есть очевидное разъяснение': у Зеленского ответили, смогут ли мужчины за границей дистанционно оформить документы

Украинцы призывного возраста, которые находятся за границей, смогут оформить документы только на территории Украины. Дистанционное оформление необходимых бумаг приостановлено в связи с войной.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, это услуга государства, а не обязанность, и ее приостановка – "это нормально". Поэтому чиновник предлагает людям возвращаться на родину.

"Есть очевидное разъяснение, что сервис приостановлен. Государство останавливает эту услугу, учитывая, что определенные граждане остановили свои обязанности перед государством. И это – нормально. Я бы советовал к этому относиться спокойно", – сказал советник ОП.

"Совершенно четкая позиция государства – дистанционных документов не будет. Пожалуйста, приезжайте, получите эти документы на месте", – посоветовал Подоляк. Он добавил, что это вынужденная мера страны в состоянии войны.

Лично Подоляк осуждает людей, уехавших из Украины и не стремящихся ей помогать.

"То есть ни донатов, ни экономической помощи, ни протестов, акций, манифестаций на улицах других стран, когда нам нужна была помощь", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, МИД Украины приказал руководителям всех дипломатических учреждений страны с 23 апреля временно приостановить все консульские действия для граждан Украины призывного возраста. С этого дня они смогут воспользоваться только одной услугой – оформление документов для возвращения в Украину.

Ограничения связаны с широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины – во избежание уклонения гражданами Украины от обязанности по урегулированию вопроса военного учета в ТЦК и СП.

Кроме того, с апреля 2024 года стоимость загранпаспорта увеличилась. Это повышение касается стоимости бланка.

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