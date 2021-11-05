Есть баня и прогулочный дворик: в каких условиях отбывает срок виновница ДТП в Харькове Зайцева. Фото

Елена Зайцева, которую суд признал виновной в смертельном ДТП на ул. Сумской в Харькове в 2017 году, в результате которого погибли шесть человек, отбывает наказание в Покровском исправительном центре (Днепропетровская область). Свободное от работы время она проводит во внутреннем тюремном дворике, читает книги, имеет ограниченный доступ к интернету.

Как рассказала в блиц-интервью OBOZREVATEL начальник Покровского исправительного центра №79 Инна Мицюк, Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности для осужденных к лишению свободы. Данный сектор имеет отдельный вход и свой прогулочный дворик, комнату для приема пищи, душевые.

Находиться где-либо еще ей запрещено. Ее постоянно сопровождают младшие инспекторы, которые следят за дисциплиной в секторе.

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Вместе с Зайцевой на его территории отбывают наказание еще 11 женщин и они также были лишены свободы – за дорожно-транспортное происшествие.

Пользоваться мобильными телефонами в секторе запрещено. Общаться с близкими им можно в свободное от работы время в переговорной комнате под присмотром администрации. Также им разрешают пользоваться интернетом. Однако ресурсы, на которые могут заходить заключенные – ограничены. Они не могут пользоваться социальными сетями, заходить на порносайты, но могут посещать общедоступные сайты, например, читать новости.

Мицюк отметила, что в интернет-классе находится один компьютер, потому 12 осужденных разбили на две группы по шесть человек: в один день первая группа пользуется интернетом, а вторая в это время созванивается с родственниками по телефону. На следующий день – наоборот.

Она добавила, что Зайцева ведет себя "тихо", претензий со стороны администрации к ней нет, а еще она "запоем" читает книги.

Как известно, 18 октября 2017 года в центре Харькова на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло масштабное ДТП - столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Ей дали 10 лет, а также на три года лишили права управлять транспортными средствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в исправительном центре рассказали, кто приезжает к Елене Зайцевой на свидания.