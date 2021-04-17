Семь лет назад, 1 марта 2014 года, Государственная Дума РФ проголосовала за введение российских войск в Украину. Совет Российской Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию соседнего государства. Решение было принято единогласно, и оно вступило в силу. Прямую трансляцию с внеочередного заседания верхней палаты парламента вел телеканал "Россия 24".

Перед открытым голосованием комитеты СФ по обороне и по международным делам единогласно рекомендовали удовлетворить просьбу главнокомандующего РФ.

За разрешением об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины Путин обратился ранее. В своем обращении глава государства указывал, что такие меры необходимы в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, и возникшей угрозой жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором.

Согласно документу, войска будут находиться в Украине до нормализации общественно-политической обстановки в стране.

Ранее 1 марта Госдума и Совет Федерации попросили Путина обеспечить на "мир и порядок" на Крымском полуострове.

Как отмечали российские законодатели, их беспокоит эскалация политического кризиса в Украине. До этого, в субботу утром, с просьбой о помощи к президенту России обратился "премьер-министр" Крыма Сергей Аксенов, пришедший к "народной крымской" власти на волне протестов против Майдана и захвата административных зданий Крыма "субъектами территориальной обороны полуострова".

Перед этим Аксенов заявил, что берет под свой контроль всех силовиков Крыма и дислоцированные на полуострове украинские войска, которые изъявили желание перейти на сторону "народной власти".

Все это делалось открыто. И захват "субъектами территориальной обороны" административных зданий в Крыму и на Донбассе, которые курировались РФ ФСБ, и открытые заявления Кремля о введении войск в Украину. Никто особо не стеснялся!

Правда, все как-то об этом забыли. Вернее, красиво провели информационную войну и назвали российскую агрессию "гражданской войной в Украине", в которой "русских нет".

Нарратив "гражданская война", "повстанцы Донбасса", "русских здесь нет" несмотря на открытые выступления Путина, официально принятое разрешение на ввод российских войск в Украину, тут же подхватили украинские СМИ и политические партии, зарегистрированные на территории Украины, но получающие российские донаты.

В распространении нарратива "гражданская война" Россия старалась больше всех. Официально – вводим войска и тут же так же официально – "нас там нет".

Почему начала этом материал именно с этого напоминания? Потому что нарратив реально работает. И 90% россиян, как мантру, повторяют все годы войны с Украиной — "это не мы, это США, это гражданская война, нас там нет".

Эту же песню поют все коллаборционисты Донбасса и Крыма, беря на себя ответственность за войну с Украиной (доказывая, что они же граждане Украины, значит и война гражданская, а россиян у них нет), выгораживая Россию и все больше погружаясь в гетто-болото русского мира, стягивая удавку на своей шее, задыхаясь в мутной жиже российских экскрементов.

По всей РФ, от Ростова до Крайнего Севера, по всей ее широте и долготе растут могилки тех, кого "нет на Донбассе". Многотысячные кладбища с номерками, могилы с опознанными, памятные таблички "погибли во славу Новороссии" — это все по России, матушке, которая пострашнее мачехи для своего народа будет.

В ОРДЛО созданы анклавы "лнр" и "днр", усердно продвигаемые РФ, как "независимые республики", которые за 8 лет оккупации она так и не признала и не признает. Живущие в них люди, жители ОРДЛО, получили "паспорта республик", платят "налоги", "оформляют" недвижимость, получают "решения судов", "свидетельства" о рождении с печатями "республик л-днр", а россияне-русские, умирают на земле Донбасса во славу Новороссии.

Что это? Где это? Никто из ихтамнетов и россиян объяснить не могут, их мышления не хватает на то, чтобы проанализировать такие субъективные факты, глаза на выкате "Крым наш. Донбасс русская земля, Новороссия, нас там нет".

Бесконечный тупой и циничный поток вранья. И если бы это был исключительно Кремль. Нет, 90% россиян и россиянок, либералов и либералок, всяких узких русских, с глазами навыкате орут одну и ту же заученную ими фразу — "Крым наш. Донбасс русская земля, Новороссия, нас там нет".

А могилки "погиб на Донбассе", "погиб под Лутугино", "погиб под Донецком", "погиб во славу Новороссии" у вас. Узкие русские, откуда?

Эту же песню "их там нет" поют завравшиеся донбасяне. Но это до принятия закона об уголовной ответственности за коллаборционизм и введение института "неграждан".

Когда первый из донбасских, поющих "русских здесь нет, Украина напала, гражданская война", лишится украинской пенсии, гражданства (они же все граждане РФ уже), тут же окажется, что он "пострадал от оккупации и агрессии РФ, был заложником войны, никакой он не коллаборант, а свидетель российских преступлений". И, поверьте, предоставит 101 доказательство того, что русские там были.

Песню "гражданская война" поют и пророссийские содержанки, работающие в украинском политическом и информационном поле. Ну, это тоже до закона про Неграждан и ответственности за коллаборционизм. Быть выдворенным из страны за второе российское гражданство или быть осужденным за помощь и работу на оккупанта не захочет ни один депутат, президент, журналист, политики, бизнесмен. Чем сильнее работает закон в условиях войны, тем больше честных людей в стране!

И вот снова, сижу и каждый день улыбаюсь, слушая "если завтра война" от донбасян, россиян, и потерявшихся во времени украинцев.

Правда, что завтра война? И что?

Вот у меня в стране, как и у миллиона украинцев, война идет с РФ с 1 марта 2014-го года, хотя, все мы понимаем, что значительно дольше, но, будем апеллировать официальными датами дня сегодняшнего. А у вас, я так понимаю, еще война ожидается. Два мира одной страны, страшно, смешно, нелепо!

Донбасяне сидят, трясутся, бегают по бомбоубежищам, слушают российских кураторов, куда бежать и что делать в случае обстрела, конечно же, Украиной, как иначе, до сих пор не выучив азы войны: русское убивает!

Россияне ахают "слава Богу, наши пойдут на Украину, а там и мы переедем в теплую Одессу, Запорожье, Херсон, там же так хорошо жить".

В Украине заламывают руки "ах, что же делать, завтра ж война, русские могут напасть"… И только ВСУ делает все, чтобы в Херсон в квартиры украинцев не заехали разные русские с якутскими корнями, в Одессе был памятник Дюку, а не Мотороле, и чтобы русские поля не простаивали попусту, а плотно и тщательно утрамбовывались российским перегноем.

Поэтому я вот так толерантно напоминаю всем: 1 марта 2014 года Государственная Дума РФ проголосовала за введение российских войск в Украину.

Не вчера, не сегодня, не завтра, а 1 марта 2014 года Государственная Дума РФ проголосовала за введение российских войск в Украину.

Ну, а для тех, кто все же живет в параллельных мирах, и у него война может начаться завтра, я продолжу свой рассказ на тему "За все нужно платить, или Если завтра война".

В первой части я рассказала, что будет с донбасянами. Призыв в армию, груз 200, первые ряды на линии фронта, бомбежки российскими ГРАДами для красоты информационной картинки, тысячи убитых во имя красивого ролика для российских пропагандистов, гуманитарка туда, где ранее люди на 8-е марта дарили женам бриллианты и джипы, выжженная земля, во имя того, чтобы туда не ступил сапог НАТО, торг донбасянами, как живым щитом: не дадите добро на Северный поток, уничтожим Донбасс.

За это время донбасяне так и не поняли, что они щит для РФ в ее бизнес-торгах, ресурс для информационной войны, ресурс для войны и просто биологический мусор. Почему бы его не использовать и дальше, если там никто особо и не против?! —

Сегодня я расскажу о том, что будет с русскими, россиянами, разными русскими, если завтра война. Но, прежде чем рассказать, я бы хотела, чтобы читатели, если хватит терпения и сил, прочитали пару ссылок о том, как воевали русские на Донбассе в 2014-2015-м годах, и что из этого вышло.

Это интервью с разными русскими, бурятами, киргизами, которые помня, что их в Украине нет, поехали "крошить укроп на Украину", чтобы захватить себе квартиры, заплатить кредиты, покушать абрикос и заработать денег на убийствах:

https://sprotyv.info/analitica/vy-buryat-kak-ya-rad-istoriya-odnoj-vojny-chast-1

https://sprotyv.info/analitica/vy-buryat-kak-ya-rad-istoriya-odnoj-vojny-chast-2

https://sprotyv.info/analitica/vy-buryat-kak-ya-rad-istoriya-odnoj-vojny-chast-3

И так, в 2014-м году я больше оценивала войну, как женщина, мать, чем, как хладнокровный патологоанатом. Эмоции, эмпатии.

Слушайте, ну, вот я жила в 12 км от РФ, у меня 3 кумы урожденные РФ, получившие гражданство Украины по факту проживания в Украине на момент получения нами Независимости. Ездили в РФ спокойно. Многие из моих соседей–шахтеров в 90-е работали в Гуково. Как бы меня особо и не интересовала РФ, как таковая. Отношение было такое: ну, есть себе такая страна, во всем мире тысячи стран, они нас не трогают, мы их.

И тут ко мне в огород приехали танки со стороны РФ, из Гуково ко мне во двор прилетели "ГРАДы", на улицах моего города стояли танки, набитые бурятами, киргизами, осетинами, абхазцами, псковянами, питерцами, москвичами, мурмончанами, архангельцами, тамбовчанами.

Все они таращили глазища на "убитый украинскими фашистами Донбасс" с кованным заборами, спутниковыми антеннами, крышами, крытыми ондулином, джипами у дворов, асфальтом, памятниками погибшим во Вторую Мировую, розами и удивлялись "почему ваши города, оккупированные укро-фашистами такие ухоженные, а наши города похожи на города, прожившие 100 лет в оккупации".

Честно? Мы тогда верили, что мы сможем их убедить уехать назад в РФ. Мы рассказывали, что нас никто не оккупировал, кроме них, что у нас есть работа и зарплата, пенсии и соцгарантии, что им врет их пропаганда.

Они смеялись. Да, это потом, когда мы увидели, что они везут назад в РФ унитазы и заборы, кровати и люстры с разгромленных домов и городов, пришло осознание, что пропаганда — это просто маневр. Они все понимают. Они все осознают. Они все знают. И мы для них ресурс и заработок, не более. Нет политики. Политика – ширма и прикрытие для мародерства.

"Нам сказали, что в этом поселке живут нацики-бандеровцы, мы влупили по ним из танков, а потом приехали местные ополченцы и начали вывозить из домов уцелевшие вещи, угонять скотину", — это рассказ бурята, расстреливающего Логвиново, Лутугино и Дебальцево.

Грабили ОРДЛО и местные опочленцы, и донские казаки. А вот регулярные части РФ глотали слюнку, так как они были на передовой, да и на танке назад много не увезешь. Они начали грабить Донбасс, когда осели здесь и привезли сюда свои семьи.

Добровольцы РФ (казаки, нанятые рекрутовыми агентствами), это сброд, который хотел заработать на грабеже Донбасса. Эти реально решали свои материальные проблемы. Эти просто вырезали и убивали все, на что положили глаз.

Сейчас ОРДЛыния хвастается тем, что снова "позовет из РФ русских добровольцев". Поедут! Не сомневайтесь. Ведь им обещают "на Киев", "на Берлин", то есть новые города для грабежей.

Если добровольцы РФ узнают, что воевать они будут исключительно в ОРДЛО, и пограбить им не дадут ни Харьков, ни Мариуполь, ни Одессу с Херсоном, их пыл тут же опадет, и они пограбив то, что еще можно украсть в ОРДЛО, просто будут там сновать на тачанках, забирая кролей из клеток, яблоки из садов и картошку с полей. Все, героизм этих людей действует в пределах магазина или подвала с "консервацией"!

Добровольцы РФ составляли 25-30% от всей численности россиян, которые присутствуют на Донбассе. Сейчас, когда все, абсолютно все города РФ имеют тысячи могилок груза 200 "с любовью из Украины", вряд ли эти ряды пополнятся. Я думаю, приток добровольцев РФ на войну в новых условиях – а они смотрят ролики про ВСУ, жаль их мало, знают о развитии нашей армии и новинках нашего оборонного снаряжения — будет минимальным. Исключительно за счет зэка, и кредитных должников.

В ОРДЛО в 2014-м основную часть военной группировки составляли регулярные части РФ.

Все боевые подразделения местных террористов-коллаборционистов укомплектованы соглядатаями из армии РФ. Основную мощь "армии" "республик" составляют регулярные части РФ.

Что такое регулярные части РФ: призывники и контрактники.

Да и то, контрактники, это те же призывники, но на год-два старше. Умудренные опытом и поумнее ушли на контракты в "Вагнер" и "ихтамнетам" в Сирию за доллары, люмпен-обыватель, молодые нарики-укурки, те подписывают контракт и едут на Донбасс.

Что такое срочники? Это молодежь, неопытная, не обстрелянная, гонористая, любители покрасоваться, покуражится и прибухнуть.

Именно этот контингент мы увидели в 2014-м. Часть из них была тихая и перепуганная. Часть, выглядела, как, извините, мартышки в зоопарке: орали, попы из машин показывали, рыгали, испражнялись из машин.

Именно эта часть срочников и сливала в интернет места дислокации, номера военных частей и машин.

Именно эту часть кидали на передовую, не жалея. И, вот я не просто так начала с того, что первые дни войны, я воспринимала через призму материнской эмпатии. Сейчас, если бы я увидела, как взрывается "Урал" без номеров, набитый снарядами и срочниками из РФ, я бы просто улыбнулась, и отметила "столько-то мордорцев"… Тогда это было страшно. Ведь за каждым лопоухим мальчишкой стояла его мама.

И снова я верила, что обратившись к российским матерям, мы сможем остановить войну. Я написала серию статей о том, как гибнут срочники на войне. Вот, описанный мною "Урал" сдетонировал под Должанском Луганской области. Лопоухие российские мальчишки испоганили своими внутренностями остановку и пару домов на выезде из Свердловска (Должанска) на трассу Краснодон.

Но российские матери орали "нас там нет" и благословляли детей на войну: привези мне что-то укропское, колечко, платочек, а лучше все и сразу.

Интернет был забит победобесием россиянок, описывающих, как победобесно их мальчик "крошит укроп".

Мне тогда поверила только Елена Васильева, россиянка, которая искала по РФ всех, кто прибыл в цинке "груз 200" и так же пыталась достучаться до матерей.

Поймите, у россиян нет чувств, есть желудок. И войну и участие в ней своих детей или личное участие, они, конечно же, замаскируют под "священную войну за все хорошее, против всего плохого", на самом деле, это желание грабежа и мародерства, и "всем плохим" они назовут все, что будет мешать им грабить, а "всем хорошим" они назовут то, что хотят ограбить.

Сегодня, сейчас по всей территории РФ возле каждого большого города, массово копают могилы. Сотнями. Тысячами.

Это на тот случай, если будет война и Кремль решит поиграть в победобесие (а это будет, с 20-го апреля, ведь впереди Пасха и 9-е мая, нужно же блеснуть). Есть ли такое в Украине? — нет!

Умирать готовятся по всей РФ, и в ОРДЛО! Ну и молодцы!

Первое, что сделает РФ в ОРДЛО, это постарается, ради картинки для пропаганды, уничтожить ковровой бомбардировкой пару населенных пунктов. Судя по тому, что в ОРДЛО каждый день детей заставляют бегать в бомбоубежища, чего не было даже в 2014-м, будут бомбить школы и детсады, больницы и социально важные и наполненные людьми объекты.

Следом будет звучать: или "Северный поток" или никого в ОРДЛО в живых не останется. Еще в 2014-ом Путин сказал, что "русские будут защищать Донбасс до последнего человека". Ну, особого вреда нам такая стратегия не нанесет.

Второе, бросит свое лопоухое призывное мясо на передовую и будет играть в массовость. В Кремле понимают, что российские срочники могут пойти не на Киев, а до магазина с бухлом, поэтому эти массовые "тараканье бега" в Кремле и воспринимают, как "взять на испуг массовостью, не считаясь с потерями". Бабы ж еще нарожают!

На самом деле у Кремля нет подготовленного военного ресурса для масштабной операции в условиях подготовленного и мотивированного ресурса ВСУ. Поэтому через своих донатов РФ и пытается вызвать панику в Украине.

Российские срочники, составляющие основу регулярной армии, так же страшны нашим ВСУ, как карандашу "Машенька" тараканы.

И да, чтобы сделать нам "бу", РФ перевезла все регулярные части с Дальнего Востока в ОРДЛО. Первый ответ Европы на давление по Северному потоку, первые кровавые акции РФ в ОРДЛО, первые "ура на Киев", первые усиленные санкции, и открытые восточные границы РФ могут превратить великую и могучую в "республику московской кольцевой".

За все нужно платить! Это сейчас должны, как название любимой боярки, выучить россияне и россиянки. Потому что Кремль будет платить ими. Их детьми, их жизнями, их счетами в банке, их комфортом, ведь русским закроют выезд во все страны, их социальными гарантиями.

И вот разным русским выучить бы эту формулу войны. Она так проста — за все нужно платить — и приготовить эту самую плату.

Ну, и напоследок, хочу процитировать того, кто в 2014-м ни разу не засомневался в моих сведеньях из зоны оккупации, когда я рассказывала о том, как гибнут возле моего города российские лопоухие призывники.

Александр Невзоров. Из эфира от 11.04.2021 года

Цитата: "Вы ж не забывайте, что в случае нападения России на Украину, основу российских войск будут составлять срочники, которые умеют стрелять разве что из швабры и лопаты. Так было всегда — будет и в этот раз. Этих цыплят в касках, опытные батальоны Яроша и регулярные силы ВСУ подавят в первую же неделю тысяч пять точно. Два или три подразделения обязательно заблудятся и будут по ошибке разбиты собственной авиацией, как это было неоднократно в Чечне и других горячих точках, так как привычка российских самолетов утюжить своих — это уже традиция. Российские адмиралы начнут кончать с собой не из-за поражений, а от осознания того, что их боевые корабли держатся только на толстом слое краски… И вот на Россию обрушился цинковый ливень, который с каждым днем становится все больше. Украинцы будут пострашнее чеченцев, потому что у них есть четкая идеология и ненависть к захватчикам. А вот какого черта там забыли россияне и за что они будут готовы умирать? Я думаю, в тот момент весь так называемый русский патриотизм улетучится с первыми гробами и воем российских матерей".

Ну, вот в российском плаче матерей я сомневаюсь, а в том, что наши ВСУ сейчас способны перемолоть до 5 000 в день российских срочников — нет!

Помните, информация — тоже фронт. Верьте не политикам, часто имеющим российское гражданство и живущих с российского рубля, не паникерам, пишущим из-за границы за донаты, а тем, кто прошел войну, кто знает все ее трещинки.

А еще, просто оцените поведение украинцев в 2014-м году: быстрая мобилизация, быстрое вооружение, быстрое создание волонтерской работы, высокая мотивация.

И посмотрите на тех, кто паникует и как паникует. У них "война начнется завтра", у нас она идет с 1 марта 2014-го года. Они не готовы к войне, мы абсолютно собраны и максимально подготовлены. Они не знаю, как себя вести в условиях войны, мы — знаем, умеем. У них "Россия-великая страна", у нас "Россия — страна алкашни, мародеров и гопников". У них "голи боси сонэчки, гифка, свечечка, цветочек", у нас наше любимое ВСУ, и сотни, десятки до боли и счастья знакомых телефонов, позывных, четкая организация работы, которую мы ведем с 2014-го, защищая свою, Богом данную нам землю.

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