Если власть не начнет действовать, в Украине произойдет неизбежный раскол между ветеранами и гражданскими, – Гудыменко

Законодательство Украины и государственная политика не готовы к большому количеству ветеранов после войны. Несправедливость по отношению к бывшим военнослужащим может стать причиной серьезного напряжения в обществе.

Об этом на Ветеранском форуме "Круг побратимов" в г. Моршин Львовской области заявил военнослужащий и председатель ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко.

"Если мы будем смотреть на реальность и масштабировать ее вперед, у нас получается очень плохая действительность. С действующим законодательством, с теми отношениями и принципами, которые имеем сейчас, все движется к тому, что после завершения войны между ветеранами и гражданским обществом будет раскол. Этот раскол пока видится неизбежным. Ветераны будут восприниматься как льготники и нахлебники. У нас уже есть опыт отношения к ветеранам АТО и ООС. Вы можете вспомнить, как называли ветеранов в новостях, как ветераны показывали удостоверения в маршрутках. Сейчас мы должны понять, что существующее законодательство по отношению к ветеранам не может быть выполнено каким-либо образом. Представьте очередь из двух миллионов человек за обещанными гектарами земли и жильем", – заверил Юрий Гудыменко.

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По словам военного, недоверие к ветеранам будет расти. Ведь в новостях будут показывать, как они получают квартиры, а на самом деле государство не сможет обеспечить обещанным всех военных. Гражданское общество не будет понимать их возмущение.

"У нас есть золотое время. Момент, когда общество, государство и все украинцы вместе очень пластичны. Это время сейчас, когда задается новая этика взаимоотношений и курс движения на 50 лет вперед. С каждым месяцем государственный аппарат и люди привыкают жить в установившемся формате, и это твердеет. Если мы позволим этому затвердеть – так оно будет на следующие 10-15 лет. Пока общество и государство готовы менять свое поведение, фиксировать его на будущее. Пока что инициатива на стороне гражданского общества, а не Министерства ветеранов. Проблемы масштабируются сами собой и распространяются по всей стране. А вот хорошие идеи, опыт сами по себе не распространяются – их надо пропихивать, проталкивать, публичить. Делать так, чтобы это масштабирование произошло принудительно", – подытожил Гудыменко.