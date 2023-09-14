'Если рядом танкист – победа обеспечена': Порошенко поздравил с праздником 'железный кулак' ВСУ

Украинские танкисты, играющие одну из важнейших ролей в войне против агрессора, 14 сентября отмечают профессиональный праздник. Именно благодаря им украинские военные знают, что победа будет за нами.

Об этом написал лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, поздравив воинов танкистов.

Он отметил, что этот тип войск знают под разными названиями: "железный кулак", "мишки", "коробочки", траки.

"Вас называют по-разному, но каждый украинский военный четко знает: если рядом с ним танкист – победа обеспечена", – написал пятый президент.

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Он отметил, что подвиги воинов-танкистов уже давно стали легендарными.

"Мы знаем немало примеров, как украинские танкисты шли на таран с российским агрессором, чтобы спасти своих собратьев и сохранить сотни жизней", – отметил Порошенко.

Вместе с тем он добавил, что о многих примерах нам еще предстоит узнать.

"Но вы точно знаете легендарного Евгения Межевикина. Он насыпал россиянам еще до того, как это стало мейнстримом. На фото именно он", – написал Порошенко, опубликовав фотографию с военным.

Полковник Межевикин – Герой Украины, который с первых дней российской агрессии в 2014 году защищал страну в Донецкой области, в частности в районе ДАП, где неоднократно прорывался на своем танке "дорогой смерти" к защитникам аэропорта с боеприпасами и продовольствием, эвакуировал раненых. Уничтожил немало русских танков и бронетехники.

"С праздником, ребята! Пусть ваша броня вас бережет, а оккупантам совершает скорую смерть", – поздравил военных Порошенко.