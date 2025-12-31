Если исчезли данные в 'Резерв+': адвокат объяснил, будут ли проблемы с ТЦК и как действовать

Из приложения "Резерв+" в некоторых случаях может исчезнуть на время часть военно-учетных данных. Адвокаты говорят, что переживать из-за этого не стоит.

Об этом говорится на портале "Юристи.UA". Там объяснили, что делать, если исчезли данные в "Резерв+".

Что может произойти с приложением

К юристам обратился мужчина, который был исключен из воинского учета по состоянию здоровья. Но после обновления приложения "Резерв+" почти все данные в его профиле исчезли.

Мужчина поинтересовался, не повлияет ли это на действия сотрудников ТЦК при встрече с ним и при пересечении границы.

"В "Резерв+" Вы имеете такие же данные, как и в реестре "Оберег", поскольку именно из Реестра подтягивается информация в "Резерв+", – прокомментировал ситуацию адвокат Юрий Айвазян.

Юрист заверил, что поэтому нет оснований переживать из-за этой проблемы.

"Скорее всего, произошел сбой по расширенным данным, что является довольно распространенным явлением после обновления приложения", – объяснил проблему с "Резерв+" юрист и посоветовал обратиться в техподдержку приложения.

Что имеет значение для ТЦК

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил, что особых проблем у гражданина в такой ситуации не будет.

"Для ТЦК и ГПСУ имеет значение только Ваш военно-учетный статус невоеннообязанного", – отметил юрист.

Что касается других данных, то они должны автоматически подтянуться после обновления приложения, добавил юрист.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам объяснили, как действовать тем, кто официально исключен из воинского учета, если им пришла повестка. Юристы утверждают, что эта категория людей не считается военнообязанными, поэтому не несет ответственности за неявку.

