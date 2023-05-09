Отныне 8 мая будет Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине, а 9 мая будет отмечаться как День Европы. Эти изменения были внесены по указу Президента Украины Владимира Зеленского. 8 мая отмечается как День Победы над нацизмом в большинстве стран Европы. Акт о полной капитуляции гитлеровской Германии был подписан 8 мая 1945 года.

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Поэтому Украина будет праздновать в этот день, а не 9 мая, как придумала Москва, когда кремлевские часы показывали начало нового дня. Украина полностью расходится с Москвой в отношении Дня Победы. Во Второй мировой войне украинцы как нация понесли самые большие потери своего населения среди всех европейских народов. Из 20 миллионов советских граждан было убито 10 миллионов украинцев, а демографические потери достигли невероятных 14,2 миллиона жителей из 27 миллионов советских людей. Это страшные цифры депопуляции украинцев как нации.

Уважая вклад Украины в победу над нацизмом во Второй мировой войне, она получила место в ООН как одна из 51 страны-основательницы ООН как международной организации универсального характера, которая создана для того, чтобы человечество имело возможность избежать новой мировой войны, которая может стать фатальной для существования человеческой цивилизации на нашей планете. В основном украинцы воевали в Первом, Втором, Третьем и Четвертом Украинских фронтах против гитлеровского вермахта и армий-сателлитов, поддерживавших Третий рейх. По окончании войны от Гитлера отреклись большинство союзников, кроме Венгрии, которая до конца воевала на стороне нацистов.

После освобождения Крымского полуострова Четвертый Украинский фронт был объединен с Третьим, где численность украинских воинов составляла более 60%. После освобождения Украины от гитлеровцев Первый Украинский фронт воевал в южной Польше, освобождая Краков и Вроцлав, а затем двинулся на Берлин и юг восточной Германии. Второй Украинский фронт в основном воевал в Чехословакии, а Третий Украинский фронт вышел на Балканский полуостров, пройдя через Румынию, Болгарию и получил проход через Югославию, чтобы войти в союзную Гитлеру Венгрию. Советские солдаты на Балканах были в основном украинского происхождения.

Российская Федерация при президенте Путине превратила День Победы над нацизмом в шовинистическое шоу, прославляющее российское оружие и солдат, которые якобы являются самыми храбрыми в мире. Не знающий истории, Путин в 2010 году он заявил, что СССР мог победить Гитлера и без Украины. Неизвестно ему даже то, что украинцы пожертвовали собой в этой войне больше, чем все русские, о чем говорят страшные цифры украинских потерь. Верный последователь диктатора Сталина, Путин через своих пропагандистов всегда преподносил победу во Второй мировой войне как победу русского народа, что абсолютно неверно. Киев никогда специально не считал украинские потери, но после этих наглых слов Путина, вынужден был это сделать. Кремлевская стая даже не знает, что вся Украина с востока на запад, с севера на юг в огромном количестве кладбищ убитых и умерших во время войны.

Мы не позволим русским современным фашистам обвинять украинцев в нацизме. Кремль — это не место, где можно ставить оценки всем, когда он силой оккупирует чужие территории и убивает чужих граждан, как это делал Гитлер в конце тридцатых — начале сороковых годов прошлого века. Угрозы Москвы, что "мы можем повторить и снова дойти до Берлина", являются лишь выражением российского шовинизма и примитивной военной истерии. Без Первого Украинского фронта, где служил мой дед, у Советской армии не было шансов занять Берлин и Польшу, а без Второго и Третьего Украинских фронтов - Чехословакию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию. Это знают все, кто изучал историю Второй мировой войны, кроме мистера Большая ложь из Кремля. Он только угрожает всем и ведет русский народ во мрак шовинизма и фашизма, когда ненавидит другие народы, государства и нации, так как все в мире вроде чем-то обязаны Москве.

Даже близкие делегации не приедут в Москву отмечать праздник 9 мая. Путин понял, что в своей шовинистической угаре с празднованием Дня Победы он заставил отказаться от себя даже своих союзников, и ему надо было придумать что-то такое, что объясняло бы, почему в РФ не будет большинства военных парадов и праздничных шествий так называемых Бессмертных полков, когда люди в РФ несли фотографии своих близких, погибших на войне. Теперь к ним хотели присоединиться с фотографиями погибших на войне в Украине. Их могло быть так много, что кремлевская пропаганда не в силах была бы объяснить такие человеческие потери, а это почти 200 тысяч погибших русских солдат.

Именно поэтому Москва сама должна была устроить нападение на Кремль, чтобы отменить большинство военных парадов, так как по Красной площади уже не пройти армии, когда все основные боеспособные силы сейчас находятся в Украине. Кроме того, Кремль искал повод для подготовки масштабной, страшной провокации против Украины. Путину оставалось только так как-то представиться перед российским обществом на 9 мая. Только в Москве забывают, что если бы были живыми ветераны Первого, Второго и Третьего Украинских фронтов, то пошли бы они на Москву с голыми руками хватать за горло Путина, Шойгу, Герасимова, Медведева. Никто не простил бы этим кремлевским подонкам убийства украинских детей, тем более в День Победы.