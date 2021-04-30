Еще одно отделение экстренной медпомощи, обновленное 'Большой стройкой' Зеленского, открывается на Кировоградщине

В Гайворонский центральной районной больнице готово к приему пациентов обновленное отделение экстренной медицинской помощи.

Строительство отделения проходило в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Кировоградская ОГА.

"Фактически работы начались в конце октября, и в конце марта они были завершены. За государственные средства для отделения закупили томограф, община закупила видеогастроколоноскоп и четыре монитора пациента. Новое приемное отделение сможет уже полноценно работать и принимать пациентов", – отметил временно исполняющий обязанности главы ОГА Валерий Жалдак.

В ходе работ для приемного отделения к зданию больницы было достроено новое помещение площадью 300 кв. м. На строительство отделения было потрачено 18 млн гривен.

В ОГА также уточняют, что в 2020-2021 годах в области в рамках "Большой стройки" уже восстановлены и продолжают строиться или ремонтироваться более 200 объектов дорожной и социальной инфраструктуры.

Напомним, как уже ранее сообщал заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году в Украине будет построено и реконструировано 177 приемных отделений неотложной медицинской помощи.