Еще одно отделение экстренной медпомощи, обновленное "Большой стройкой" Зеленского, открывается на Кировоградщине
В Гайворонский центральной районной больнице готово к приему пациентов обновленное отделение экстренной медицинской помощи.
Строительство отделения проходило в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Кировоградская ОГА.
"Фактически работы начались в конце октября, и в конце марта они были завершены. За государственные средства для отделения закупили томограф, община закупила видеогастроколоноскоп и четыре монитора пациента. Новое приемное отделение сможет уже полноценно работать и принимать пациентов", – отметил временно исполняющий обязанности главы ОГА Валерий Жалдак.
В ходе работ для приемного отделения к зданию больницы было достроено новое помещение площадью 300 кв. м. На строительство отделения было потрачено 18 млн гривен.
В ОГА также уточняют, что в 2020-2021 годах в области в рамках "Большой стройки" уже восстановлены и продолжают строиться или ремонтироваться более 200 объектов дорожной и социальной инфраструктуры.
Напомним, как уже ранее сообщал заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году в Украине будет построено и реконструировано 177 приемных отделений неотложной медицинской помощи.