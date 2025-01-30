Еще 10 'Мавиков' за наемника из КНДР: команда Порошенко привезла бойцам на фронт большую партию дронов и техники

Команда Фонда Порошенко и "Дела Громад" вместе с народными депутатами передала бойцам большую партию FPV-дронов, "Мовики", средства РЭБ и другую технику. Общая стоимость этого конвоя – 28 млн. грн.

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Находящийся в Париже Петр Порошенко пообщался по видеосвязи с представителями бригад ВСУ, которые воюют на Сумском направлении.

Мы сейчас во Франции, на встречах в Министерстве иностранных дел и парламенте, где доносим важность для Украины получения истребителей Mirage для борьбы с КАБами. Но мы не прекращаем помощь армии: наша команда сегодня на фронте передает ночные "Мавики" для 95-й, которые обещал за пленного северокорейского наемника. Ведь именно они и бойцы ССО почти одновременно взяли его в плен. Поэтому первую десятку уже в ССО, а вторую, как и договаривались, передали 95-ти. Сражаются они, сами знаете где", – написал Порошенко в соцсетях.

Кроме сотен FPV-дронов и десятков "Мавиков", военным передали "Старлинки" для связи; мониторы для наблюдений; планшеты для работы на дронах; комплекты РЭБ для защиты от вражеских дронов; шины для военного транспорта.

"Это и есть наш приоритет — помощь армии, поэтому 80% в свое время мы тратим именно на это. Еще 10% – на парламентскую дипломатию. А также как оппозиция мы пытаемся препятствовать хапугам из монобольшинства проводить коррупционные схемы в оборонке", – констатирует пятый Президент.

"Сегодня наши депутаты Ирина Геращенко и Ростислав Павленко вместе с Виталием Гайдукевичем, командой Фонда Порошенко и "Дела Громад" увезли помощь лучшим. А я – во Франции, где выполняю дипломатическую миссию", – объясняет Порошенко.

"Несмотря на то, что нам, оппозиции, препятствуют работать в парламенте своими интригами, следят и ставят палки в колеса в поездках на фронт, мы продолжаем работу. Нас никто не остановит!" – резюмирует Петр Порошенко.