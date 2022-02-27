Епифаний попросил патриарха Кирилла забрать тела погибших в Украине россиян

Митрополит Киевский и всей Украины, предстоятель Украинской православной церкви Епифаний обратился с призывом к главе Русской православной церкви. Московского патриарха Кирилла он попросил посодействовать тому, чтобы РФ забрала тела своих военных, погибших за четыре дня в Великой отечественной войне Украины против России.

Обращение опубликовано на официальном сайте ПЦУ. В нем украинский священнослужитель призывает российского "коллегу" проявить милосердие хотя бы к своим согражданам и пастве.

"Четвертый день продолжается неспровоцированная полномасштабная агрессия России – государства, православную церковь которого вы возглавляете, – против Украины. В результате развязанной руководством вашей страны войны страдают миллионы людей, сотни тысяч детей, женщин, престарелых были вынуждены искать более безопасного места, покинув родной дом. Ежедневно наши сограждане вынуждены часами находиться в укрытиях во время обстрелов наших городов российскими войсками. Гибнут военнослужащие и мирные жители", – в первую очередь подчеркнул Епифаний.

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Он отметил: из предыдущих публичных заявлений Кирилла было понятно, что сохранение благосклонности главе РФ Путина и всему руководству страны-агрессора для него намного важнее, чем забота о людях в Украине, часть из которых до войны считали московского патриарха своим пастырем. Поэтому, признал глава ПЦУ, вряд ли имеет смысл обращаться к нему с просьбой сделать что-нибудь действенное, чтобы агрессия России против Украины немедленно прекратилась.

"Но у меня еще остается надежда, что хотя бы в отношении своих собственных сограждан, большинство из которых – православные христиане, ваша паства – у вас найдутся духовные силы проявить человечность и заботу. Речь идет о более чем трех тысячах убитых российских военнослужащих, тела которых находятся на земле Украины", – подчеркнул Епифаний.

Митрополит Киевский напомнил, что украинские власти уже обратились к Международному Красному Кресту с призывом способствовать возврату тел российских военных на родину. В частности, чтобы их родные и близкие смогли с ними попрощаться и предать погребению. Но никакого ответа с российской стороны до сих пор не было получено.

"Поэтому я обращаюсь к вам, как главе РПЦ – проявите хотя бы к своим согражданам и пастве милосердие. Если не можете возвысить свой голос против агрессии – хотя бы помогите забрать тела российских солдат, жизнь которых стала платой за идеи "русского мира" – ваши и вашего президента. Пусть Господь даст вам духовные силы хотя бы на это, особенно сегодня – в воскресенье воспоминания о Страшном суде!" – призвал Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 27 февраля заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр заявила, что за трое суток полномасштабного вторжения России в Украину враг потерял ориентировочно 4300 человек, 27 самолетов, 146 танков и 493 пушки. В то же время чиновник подчеркнула, что цифры о российских потерях значительно больше, потому что данные могут поступать на следующий день после боя, а иногда и через день.

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