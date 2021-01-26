Затишье перед бурей? Почему в Украине резко снизилась заболеваемость коронавирусом и что думают врачи

Галина Остаповец
Галина Остаповец
Общество
4,6 т.
Затишье перед бурей? Почему в Украине резко снизилась заболеваемость коронавирусом и что думают врачи

В Украине по состоянию на 26 января зафиксирован самый низкий показатель суточной заболеваемости коронавирусом за последние пять месяцев: выявлено 2 779 новых случаев. При этом Минздрав отчитался, что тех, кто одолел COVID-19, стало больше на целых 12,5 тысячи человек.

Некоторые врачи даже заговорили, что пик эпидемии якобы пройден, а ведущий инфекционист страны Ольга Голубовская рассказала, что в Киеве уже закрыли некоторые отделения больниц, где лечили пациентов с этой инфекцией.

Действительно ли эпидемия коронавируса идет на убыль или же это затишье перед бурей – разбирался OBOZREVATEL.

Количество заболевших уменьшается, но радоваться рано. Почему?

Суточная заболеваемость (официальная) в Украине снижается с 28 ноября – тогда был установлен последний отрицательный рекорд в 16 тыс. 294 больных.

Глава Минздрава Максим Степанов даже отметил, что процент положительных тестов на коронавирус тоже уменьшился. Мол, если раньше этот показатель держался на уровне 34-35%, то теперь он находится в пределах 21%.

Правда, лечащие врачи советуют обращать внимание на показатели ежесуточных госпитализаций, а не на ПЦР-тесты, которые в 30% случаев показывают ложный результат.

Статистика по заболевшим коронавирусом в Украине уменьшается с ноября
Статистика по распространению коронавируса в Украине с ноября 2020 года по январь 2021 года

Один из ведущих анестезиологов Украины, профессор Сергей Дубров в комментарии OBOZREVATEL подчеркнул, что коронавирус все еще распространяется и вовсе не исключено, что может нанести новый удар. Хотя мест в больницах теперь стало больше, чем в ноябре-декабре.

"Количество новых случаев действительно уменьшается, но число госпитализаций не меняется. При 16 тыс. у нас было 3 тыс. госпитализаций, а при 5 тыс. заболевших в больницу попало полторы-две тысячи. Но заполненность больниц действительно уменьшилась и на сегодня она составляет 25-35%.

У меня в 17-й (клиническая больница в Киеве. – ред) под COVID-19 выделено 60 коек, из них занято 34. В 4-й больнице из 400 коек занято 100. Количество больных действительно меньше. Но мы не знаем, что будет через месяц-два или даже через две недели. Планы-прогнозы не работают. Осенью говорили, что в январе-феврале у нас будет по 20 тысяч заболевших, но как видите, такого нет", – отметил врач.

Так же он обратил внимание, что из больниц часто выписывают кислородозависимых пациентов, даже когда уровень сатурации ниже 80%. Но делать этого категорически нельзя. Есть еще и второй момент, влияющих на заполненность койко-мет и статистику по выздоровевшим: часто пациентов, которые побороли коронавирус, переводят в другие отделения долечивать последствия и усложнения болезни.

Можно расслабиться, но с рукой на пульсе?

Врач-инфекционист из 4-ой больницы Евгений Дубровский, опираясь на мнение аналитиков, тоже предположил, что переломный момент эпидемии – позади. Мол, переболела огромная масса населения, поэтому коллективный иммунитет становится реальностью. Но вместе с тем, расслабляться никто не собирается, ведь впереди весна и потепление, когда вирусу распространятся намного легче, чем в мороз.

По Киеву закрывают отделения для лечения коронавируса из-за низкой заполняемости

"Расслабляться очень рано, опыт стран Евросоюза показывает: после переломных моментов и снижения распространения идет новая волна. Постоянно надо держать руку на пульсе. Пока что в многопрофильных больницах, где койко-места были перепрофилированы под COVID-19, какое-то их количество можно вернуть к обычной работе. Но точно не закрывать и быть готовыми вернуть их назад в любой момент. Все очень нестабильно, неизвестно, как будут вести себя новые штаммы и будут ли люди заражаться повторно. В ситуации с коронавирусом что-то прогнозировать просто нереально", – подытожил Дубров.

Вирус будет "путешествовать дальше"

А вот украинский врач-пульмонолог Светлана Гук считает, что после окончания действия усиленного карантина рост заболеваемости увеличится. Пока не будет коллективного иммунитета, инфекция будет "путешествовать" в обществе. Пандемия сама по себе не преодолена, а только растянута во времени из-за карантинов, сказала она в эфире телеканала Obozrevatel TV.

Схожей точки зрения придерживаются и в Минздраве, не исключая новой волны коронавируса в феврале-марте, когда Украину традиционно накрывает волна ОРВИ и сезонного гриппа. Пока что там настроены на усиление инфекции, но как будет – никто не знает.

В Минздраве не исключают новой волны коронавируса в феврале-марте

Если подытожить, то, большему счету, самые сложные месяцы жесткой борьбы кажутся позади. До тепла, когда вирус должен уменьшить свою агрессивность (судя хотя бы по его циркуляции летом прошлого года. – ред.) осталось продержаться два месяца. Уже летом, если со стороны COVID-19 не будет непредвиденных сюрпризов, должно стать легче. Ольга Голубовская, например, считает, что инфекция станет сезонной и сконцентрируется на группах риска и пожилых людях.

УкраинаКоронавирусЛечение коронавируса в УкраинеОльга ГолубовскаяСергей Дубров