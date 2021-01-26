Затишье перед бурей? Почему в Украине резко снизилась заболеваемость коронавирусом и что думают врачи

В Украине по состоянию на 26 января зафиксирован самый низкий показатель суточной заболеваемости коронавирусом за последние пять месяцев: выявлено 2 779 новых случаев. При этом Минздрав отчитался, что тех, кто одолел COVID-19, стало больше на целых 12,5 тысячи человек.

Некоторые врачи даже заговорили, что пик эпидемии якобы пройден, а ведущий инфекционист страны Ольга Голубовская рассказала, что в Киеве уже закрыли некоторые отделения больниц, где лечили пациентов с этой инфекцией.

Действительно ли эпидемия коронавируса идет на убыль или же это затишье перед бурей – разбирался OBOZREVATEL.

Суточная заболеваемость (официальная) в Украине снижается с 28 ноября – тогда был установлен последний отрицательный рекорд в 16 тыс. 294 больных.

Глава Минздрава Максим Степанов даже отметил, что процент положительных тестов на коронавирус тоже уменьшился. Мол, если раньше этот показатель держался на уровне 34-35%, то теперь он находится в пределах 21%.

Правда, лечащие врачи советуют обращать внимание на показатели ежесуточных госпитализаций, а не на ПЦР-тесты, которые в 30% случаев показывают ложный результат.

Один из ведущих анестезиологов Украины, профессор Сергей Дубров в комментарии OBOZREVATEL подчеркнул, что коронавирус все еще распространяется и вовсе не исключено, что может нанести новый удар. Хотя мест в больницах теперь стало больше, чем в ноябре-декабре.

"Количество новых случаев действительно уменьшается, но число госпитализаций не меняется. При 16 тыс. у нас было 3 тыс. госпитализаций, а при 5 тыс. заболевших в больницу попало полторы-две тысячи. Но заполненность больниц действительно уменьшилась и на сегодня она составляет 25-35%.

У меня в 17-й (клиническая больница в Киеве. – ред) под COVID-19 выделено 60 коек, из них занято 34. В 4-й больнице из 400 коек занято 100. Количество больных действительно меньше. Но мы не знаем, что будет через месяц-два или даже через две недели. Планы-прогнозы не работают. Осенью говорили, что в январе-феврале у нас будет по 20 тысяч заболевших, но как видите, такого нет", – отметил врач.

Так же он обратил внимание, что из больниц часто выписывают кислородозависимых пациентов, даже когда уровень сатурации ниже 80%. Но делать этого категорически нельзя. Есть еще и второй момент, влияющих на заполненность койко-мет и статистику по выздоровевшим: часто пациентов, которые побороли коронавирус, переводят в другие отделения долечивать последствия и усложнения болезни.

Врач-инфекционист из 4-ой больницы Евгений Дубровский, опираясь на мнение аналитиков, тоже предположил, что переломный момент эпидемии – позади. Мол, переболела огромная масса населения, поэтому коллективный иммунитет становится реальностью. Но вместе с тем, расслабляться никто не собирается, ведь впереди весна и потепление, когда вирусу распространятся намного легче, чем в мороз.

"Расслабляться очень рано, опыт стран Евросоюза показывает: после переломных моментов и снижения распространения идет новая волна. Постоянно надо держать руку на пульсе. Пока что в многопрофильных больницах, где койко-места были перепрофилированы под COVID-19, какое-то их количество можно вернуть к обычной работе. Но точно не закрывать и быть готовыми вернуть их назад в любой момент. Все очень нестабильно, неизвестно, как будут вести себя новые штаммы и будут ли люди заражаться повторно. В ситуации с коронавирусом что-то прогнозировать просто нереально", – подытожил Дубров.

А вот украинский врач-пульмонолог Светлана Гук считает, что после окончания действия усиленного карантина рост заболеваемости увеличится. Пока не будет коллективного иммунитета, инфекция будет "путешествовать" в обществе. Пандемия сама по себе не преодолена, а только растянута во времени из-за карантинов, сказала она в эфире телеканала Obozrevatel TV.

Схожей точки зрения придерживаются и в Минздраве, не исключая новой волны коронавируса в феврале-марте, когда Украину традиционно накрывает волна ОРВИ и сезонного гриппа. Пока что там настроены на усиление инфекции, но как будет – никто не знает.

Если подытожить, то, большему счету, самые сложные месяцы жесткой борьбы кажутся позади. До тепла, когда вирус должен уменьшить свою агрессивность (судя хотя бы по его циркуляции летом прошлого года. – ред.) осталось продержаться два месяца. Уже летом, если со стороны COVID-19 не будет непредвиденных сюрпризов, должно стать легче. Ольга Голубовская, например, считает, что инфекция станет сезонной и сконцентрируется на группах риска и пожилых людях.