Эпидемиолог опроверг фейк о китайской вакцине Sinovac, которую получит Украина

Окончательные данные об эффективности вакцины от коронавируса китайского производства Sinovac будут получены во второй половине 2021 года. Информация о ее эффективности на уровне 50% не соответствует действительности.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал военный эпидемиолог Сергей Кравченко. "Информация о том, что якобы эффективность китайской вакцины колеблется в пределах 50%, не соответствует действительности. В настоящее время ни одна из зарегистрированных вакцин в мире не завершила третью фазу клинических испытаний. На сегодня мы имеем исключительно промежуточные результаты", – пояснил медик.

По его словам, эффективность вакцины определяется несколькими критериями: "безопасность, иммуногенность и эпидемиологическая эффективность". Причем, по результатам исследований, "процент эпидемиологической эффективности может как снизиться, так и увеличиться", – подчеркнул он.

"Учитывая то, что компания Sinovac по своему дизайну проводит несколько клинических исследований по третьей фазе в различных странах, в каждой когорте пациентов по этим исследованиям разные результаты эпидемиологической эффективности. Когда будет завершена третья фаза клинических испытаний, все эти данные будут обобщены и эффективность вакцины Sinovac будет примерно 60-70%", – предположил Кравченко.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что первый контракт на поставку вакцины против COVID-19 Украине удалось подписать с производителями вакцины Sinovac. По его словам, ее эффективность должна быть не менее 70%.