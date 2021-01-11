"Мы как слепые котята". Александрин – о заниженной COVID-статистике и недостатках локдауна. Блиц-интервью

Применение вакцины от коронавируса в Украине невозможно без решения ВОЗ. Статистика заболеваемости на Новый год ожидаемо снизилась, но больных не стало меньше. Фальшивые ПЦР-тесты, широко распространенные в Украине, приведут к тому, что ряд государств не будет пускать наших граждан.

А поскольку во время локдауна детские сады и общественный транспорт продолжат работать, то смысла в этой мере нет. Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин.

В Украине не выполнено главное условие вакцинации от COVID-19

Мне странно слышать, что в Украине пытаются зарегистрировать какую-то вакцину от коронавируса, потому что, по нашему законодательству, мы сможем использовать только вакцину, которая прошла преквалификацию в ВОЗ. На сегодняшний день ни одна вакцина в мире не прошла такую преквалификацию.

Развитые страны самостоятельно для себя сертифицируют ту или иную вакцину и разрешают использовать на территории своей страны. Наша страна подобных лабораторий для проверки вакцины не имеет вообще. Мы как слепые котята. Поэтому мы полностью зависимы от тех стран, которые производят вакцину, в которых есть лаборатории.

Если вакцину в Украине, ту же китайскую, начнут применять без преквалификации, это будет означать, что законы в очередной раз не будут выполнять.

В Украине не организовано бесплатное доступное тестирование на коронавирус.

На Новый год статистика по COVID-19 упала, но больных не стало меньше

Как я и говорил, на новогодние праздники нам следует ожидать значительного снижения заболеваемости. Потому что так говорит математика. Об этом говорит многолетний анализ заболеваемости ОРВИ и гриппом.

С чем это связано? Во-первых, медики тоже люди. Они ушли на праздники, соответственно, нагрузка на лаборатории значительно снизилась. Во-вторых, поступила негласная команда, особенно в регионах, чтобы меньше показывали данные по COVID-19, потому что местные политики не хотят, чтобы их регион плохо выглядел.

В-третьих, отсутствует нормальная прозрачная нормативная документация по поводу выявления и лечения COVID-19. Национальная служба здоровья тоже имеет свои директивы. В-четвертых, и это самое главное, что население уже настолько устало от всеобщего вранья и спекуляций вокруг COVID-19, что тесты у нас бесплатные… Пойди попробуй сделать тест бесплатно. Человеку с температурой стоять в очереди?

У нас не создано нормального механизма, чтобы тестирование в стране действительно стало доступным.

Обратите внимание, что количество медиков, больных COVID-19, несмотря на снижение статистики, остается примерно на одном уровне. Это говорит о том, что уровень заболеваемости у нас до сих пор остается очень высоким.

Украинцев перестанут пускать в некоторые страны

Более 30 стран мира начали вакцинацию населения от коронавируса, и это опосредованно повлияет и на ситуацию в Украине. Но мы будем той страной, граждан которой не будут пускать в те или иные государства и начнут не доверять справкам, выданным в Украине.

Например, когда я ехал на отдых, мне предложили, чтобы я не тратил время на ПЦР-тест, купить справку международного образца за 600 гривен. Если у нас в стране это так быстро наладилось, то я не удивляюсь, почему в том же Египте не доверяют украинским справкам.

На Новый год статистика снизилась, но больных не стало меньше.

Локдаун не будет иметь смысла из-за детсадов и транспорта

Во время локдауна будут работать детские сады и общественный транспорт, поэтому никакого эффекта от него не будет.

В нашей стране движущей силой распространения COVID-19 является детское население. Да, оно не является группой риска, но оно очень хорошо передает коронавирус. Когда ребенок с бессимптомным течением приходит домой, он инфицирует своих родителей, бабушек и дедушек.

В нашей стране с детским населением никто не работает, его никто не тестирует.

И второй фактор – общественный транспорт. Какой смысл объявлять локдаун, если весь наш общественный транспорт просто алогичен с точки зрения инфекционной безопасности? Никто так и не навел с ним порядок.

А о том, что малый бизнес убили до конца, уже никто не думает. У них все хорошо, а на население им наплевать.