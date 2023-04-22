Энергетиков ДТЭК в Одесской области отметили наградой Президента 'За оборону Украины'

25 участников аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий ракетных обстрелов и обеспечения энергоснабжения Одесской области отметили наградой Президента "За оборону Украины".

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Об этом говорится в сообщении Одесской облгосадминистрации.

"За выполнение задач по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, выявленные при этом самоотверженность, весомый личный вклад в укрепление обороны Украины, отличием Президента Украины Владимира Зеленского "За оборону Украины" было награждены 25 участников аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий ракетных обстрелов и обеспечения надежного энергоснабжения потребителей области", – говорится в нем.

Награды получили энергетики ДТЭК Одесские электросети, "Укрэнерго", а также представители коммунальных предприятий.

"Спасибо работникам энергетического фронта за профессионализм и преданность избранному делу", – подытожили ОВА.

Напомним, в апреле-мае 2022 года бригады ДТЭК Одесские электросети также принимали участие в восстановлении сетей деоккупированной Киевщины, разрушенных из-за боевых действий во время нападения врага на города и села области.