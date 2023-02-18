Энергетики вернули свет почти 4 тысячам семей Донетчины – ДТЭК

За 17 февраля энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 14 населенных пунктов в Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов, сообщили в компании.

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Свет удалось вернуть почти 4 тысяч семей.

"Из-за постоянных обстрелов без электроснабжения остаются 110 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают 360 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", – говорится в сообщении.

Напомним, с октября россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.