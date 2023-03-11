Энергетики ДТЭК за сутки вернули свет для 2,5 тыс. семей в Донецкой области

В течение 10 марта энергетики продолжали восстанавливать электросети, поврежденные в результате боевых действий в Донецкой области. Снабжение света возобновили 2,5 тыс. семей в 11 населенных пунктах.

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Об этом сообщили в компании ДТЭК. Несмотря на обстрелы в Донецкой области, аварийно-восстановительные бригады ДТЭК смогли выполнить ряд ремонтов и возобновить электроснабжение.

"Пока без электроснабжения остаются 106 населенных пунктов Донецкой области, которые остается ареной тяжелых и постоянных боевых действий и где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение от Вооруженных сил Украины", – отметили в ДТЭК.

Напомним, что в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тыс. семей в 362 населенных пунктах, оставшимся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.